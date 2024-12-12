Νέο επαινετικό κείμενο για την πορεία της ελληνικής οικονομίας δημοσιεύτηκε, αυτή τη φορά από τη γερμανική εφημερίδα ZEIT, που φέρει τον τίτλο «Η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας: Αυτό που δεν περίμενε κανείς».

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται, «το δημόσιο χρέος της Ελλάδας ήταν θρυλικό. Τώρα η οικονομία της αναπτύσσεται ταχύτερα από την εδώ. Το εθνικό χρέος της Ελλάδας ήταν θρυλικό. Τώρα η οικονομία αναπτύσσεται πιο γρήγορα εκεί απ' ό,τι εδώ» και αναρωτιέται ο συντάκτης «πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό;»

«Επί σειρά ετών το να είσαι Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας φαινόταν να είναι η χειρότερη κυβερνητική θέση σε ολόκληρη την Ευρώπη: Έπρεπε να διαχειριστείς δισεκατομμύρια χρέους. Ενδιάμεσα, έπρεπε να γίνεσαι επαίτης για λίγα χρήματα από τις τράπεζες και τους ξένους εταίρους, ώστε τα νοσοκομεία και τα σχολεία να μπορούν με κάποιο τρόπο να συνεχίσουν να λειτουργούν, ενώ οι υπάλληλοί τους συνέχιζαν να απεργούν για περισσότερους μισθούς. Και συν τοις άλλοις, ένιωθαν την ανάσα των λιτοδίαιτων Γερμανών στο σβέρκο τους», προλογίζουν οι Felix Keßler και Ζαχαρίας Ζαχαράκης στο άρθρο τους -που δημοσιεύεται στην έντυπη έκδοση και την ιστοσελίδα της εφημερίδας ZEIT- υπενθυμίζοντας το περιβόητο τελεσίγραφο του Wolfgang Schäuble «στις 28 τα μεσάνυχτα, τέλος», τον Φεβρουάριο του 2015.

Τότε όλα έδειχναν ότι «η Ελλάδα, αυτός ο πολιτιστικός πυρήνας της Ευρώπης, δεν θα μπορούσε ποτέ να σταθεί οικονομικά στα πόδια της», όμως σήμερα, μια δεκαετία μετά το αποκορύφωμα της κρίσης, η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική, σχολιάζουν οι αρθρογράφοι αναφέροντας σχετικά βιντεάκια του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη στο TikTok, όπου μιλώντας για τις συναντήσεις του στην Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εμφανίζεται «να έχει εξαιρετικά καλή διάθεση, να κάνει πολλές χειραψίες και να βγάζει ακόμα περισσότερες selfies με τους συναδέλφους του», υπερηφανευόμενος ότι στην Ουάσιγκτον αναγνωρίζεται η μεγάλη πρόοδος που έχει σημειωθεί στην οικονομία της Ελλάδας την τελευταία πενταετία. Συγχρόνως υπάρχουν και καλά νέα: «Ενώ η οικονομία στη Γερμανία είναι στάσιμη, στην Ελλάδα αναμένεται ανάπτυξη μεγαλύτερη από 2%. Η ΕΕ προβλέπει δημοσιονομικό πλεόνασμα 3% της οικονομικής παραγωγής για την Ελλάδα στο τέλος του τρέχοντος έτους. Ακόμη και το 2025, το ελληνικό κράτος θα συνεχίσει να κερδίζει περισσότερα χρήματα από όσα ξοδεύει, αν δεν λάβει κανείς υπόψη του την αποπληρωμή των χρεών. Πρόκειται για διαρθρωτικό πλεόνασμα. Το αντίθετο από αυτό που μάστιζε την Ελλάδα και αυτό για το οποίο σχεδόν φημιζόταν η χώρα».

Η κατάσταση είναι τόσο καλή για τα ελληνικά νοικοκυριά που ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους με 5 δισ. ευρώ στις αρχές του επόμενου έτους, εξηγεί το άρθρο προσθέτοντας ότι «η Ελλάδα φαίνεται να έχει μετατραπεί μέσα σε μια δεκαετία από το προβληματικό παιδί της Ευρώπης σε πρότυπο μαθητή». Η μείωση της αδήλωτης εργασίας μέσω της ψηφιοποίησης του συστήματος πληρωμών -με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση των φορολογικών εσόδων- η ανάπτυξη του τουρισμού -που συνεπάγεται τόνωση και άλλων τομέων, όπως είναι η γεωργία ή ο κατασκευαστικός κλάδος- και η ενίσχυση των υψηλών ξένων ιδιωτικών επενδύσεων, είναι οι παράγοντες που συντέλεσαν σε αυτή τη μεταβολή, σημειώνουν οι αρθρογράφοι, καταλήγοντας, ωστόσο, με μια επισήμανση του Καθηγητή Οικονομικών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτρη Κάτσικα, ότι «η Ελλάδα βρίσκεται συνολικά στο σωστό δρόμο από οικονομικής άποψης, αλλά η ανάκαμψη δεν φτάνει σε όλους τους πολίτες», καθώς η βελτιωμένη οικονομική κατάσταση και η νέα αξιοπιστία στις χρηματοπιστωτικές αγορές προσελκύουν περισσότερους επενδυτές, ειδικά στον τομέα των κατασκευών, με αποτέλεσμα την αύξηση των ενοικίων που σε συνδυασμό με τον πληθωρισμό της ευρωζώνης, δυσχεραίνει τη θέση των πολιτών, εξ ου και η πρόσφατη γενική απεργία που παρέλυσε τη χώρα, ενώ συγχρόνως το κυβερνών κόμμα που έλαβε περίπου 41% στις εκλογές του 2023, έχει υποχωρήσει κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.

Δίκτυο Συντακτών Γερμανίας (RND): «Θα έπρεπε να έχει πληρωθεί έως το 2028 - Η Αθήνα αποπληρώνει πρόωρα 8 δισ. ευρώ από δάνεια βοήθειας από τους εταίρους του ευρώ»

«Η ελληνική κυβέρνηση μειώνει το χρέος της πιο γρήγορα από ό,τι είχε προγραμματιστεί. Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα της ΕΕ. Όχι όμως για πολύ», αναφέρει το δίκτυο Συντακτών Γερμανίας (RND).

Ειδικότερα, η ανταπόκριση του Ger Höhler από την Αθήνα αναφέρεται αναλυτικά στην πρόωρη αποπληρωμή του ελληνικού δημόσιου χρέους εξηγώντας ότι με την τωρινή καταβολή σχεδόν οκτώ δισ. ευρώ από το πακέτο διάσωσης του 2010 εξοικονομούνται 135 εκ. ευρώ από τόκους με αποτέλεσμα τη μείωση του χρέους της χώρας στο 154% του ΑΕΠ έως τα τέλη του τρέχοντος έτους.

Υπό τον ενδιάμεσο τίτλο «Ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη από ό,τι στην υπόλοιπη ΕΕ», ο ανταποκριτής αναφέρεται στις -σχετικές με την αποπληρωμή και τις καλές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας- δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξηγώντας ότι «ακόμη και μετά την πρόωρη αποπληρωμή της Παρασκευής, ο Υπουργός Οικονομικών Χατζηδάκης θα έχει αποθεματικό ρευστότητας περίπου 30 δισ. ευρώ», ήτοι «περίπου το ήμισυ του συνόλου των περσινών φορολογικών εσόδων», γεγονός που καταδεικνύει την πολύ κατάσταση της οικονομίας της χώρας παρά το υψηλό ποσοστό χρέους της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΝΤ θεωρούν ότι το δημόσιο χρέος της Ελλάδας είναι βιώσιμο. Ο λόγος έγκειται στη διάρθρωση του χρέους. Περίπου τα τρία τέταρτα του εθνικού χρέους κατέχονται από δημόσιους πιστωτές, όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας ESM. Τα επιτόκια είναι μόνιμα χαμηλά και η Ελλάδα έχει μακράν τη μεγαλύτερη εναπομένουσα διάρκεια χρέους από όλες τις χώρες της ΕΕ. Τέλος, υπογραμμίζεται ότι η Ελλάδα είναι σε πολύ καλύτερη θέση από τη Γαλλία και την Ιταλία αλλά και χώρες όπως το Βέλγιο και η Αυστρία που θα αναμένεται να δουν το δείκτη χρέους τους, σε αντίθεση με την Ελλάδα, να αυξάνεται κι άλλο μέχρι το 2034. Εάν συνεχιστεί αυτή η πορεία, η Ιταλία είναι εκείνη που θα διαδεχθεί στον τομέα του δημόσιου χρέους την Ελλάδα, η οποία πλέον έχει την αναγνώριση τεσσάρων από τους πέντε μεγάλους οίκους αξιολόγησης για τη χρηματοπιστωτική της σταθερότητα, ενώ σύμφωνα και με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, σε μία 40ετία η χώρα θα μπορέσει να κατακτήσει τον στόχο του ανώτατου ορίου δείκτη εθνικού χρέους (60% του ΑΕΠ) βάσει του Συμφώνου Σταθερότητας.

