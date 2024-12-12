Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Άνοδος 0,44%, στα 137,97 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ήπιες ανοδικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να επανέρχεται σε ανοδική τροχιά , μετά από δύο ημέρες διορθωτικής πτώσης, υπερβαίνοντας τα επίπεδα των 1.460 μονάδων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.464,03 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,44%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 137,97 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 31.984.797 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,51%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε οριακά σε ποσοστό 0,05%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Μυτιληναίος (+2,18%), του ΟΛΠ (+1,70%), της Πειραιώς (+1,53%), των ΕΛΠΕ (+1,14%) και της Aegean (+1,00%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Eurobank(-1,38%), της Autohellas (-1,17%) και της ΕΥΔΑΠ (-1,03%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας με 11.280.166 και 4.625.793 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 25,12 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 18,91 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 59 μετοχές, 45 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος +4,63% και Εβροφάρμα +4,11%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Frigoglass -9,92% και Παϊρης -4,44%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 39,0000 +0,78%

ALPHA BANK: 1,6220 +0,43%

AEGEAN AIRLINES: 10,1000 +1,00%

VIOHALCO: 5,4700 +0,37%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,4600 -0,65%

ΔΑΑ:8,0260 -0,91%

ΔΕΗ: 11,9700 +1,10%

COCA COLA HBC:33,8000 +0,30%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,8400 +0,77%

ΕΛΠΕ: 7,0800 +1,14%

ELVALHALCOR: 1,8800 -0,53%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,7700 +0,52%

ΕΥΔΑΠ: 5,7800 -1,03%

EUROBANK: 2,2100 -1,38%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,2800 +0,28%

MOTOR OIL: 20,5000 +0,89%

JUMBO: 26,1000 +0,62%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 33,8000 +2,18%

ΟΛΠ:29,9000 +1,70%

ΟΠΑΠ: 16,0200 +0,69%

ΟΤΕ: 14,8700 +0,27%

AUTOHELLAS:10,1200 -1,17%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9090 +1,53%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,8200 +0,19%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:19,8200 +0,05%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

