Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Άνοδος 0,44%, στα 137,97 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ήπιες ανοδικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να επανέρχεται σε ανοδική τροχιά , μετά από δύο ημέρες διορθωτικής πτώσης, υπερβαίνοντας τα επίπεδα των 1.460 μονάδων.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.464,03 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,44%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 137,97 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 31.984.797 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,51%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε οριακά σε ποσοστό 0,05%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Μυτιληναίος (+2,18%), του ΟΛΠ (+1,70%), της Πειραιώς (+1,53%), των ΕΛΠΕ (+1,14%) και της Aegean (+1,00%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Eurobank(-1,38%), της Autohellas (-1,17%) και της ΕΥΔΑΠ (-1,03%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας με 11.280.166 και 4.625.793 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 25,12 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 18,91 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 59 μετοχές, 45 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος +4,63% και Εβροφάρμα +4,11%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Frigoglass -9,92% και Παϊρης -4,44%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 39,0000 +0,78%
ALPHA BANK: 1,6220 +0,43%
AEGEAN AIRLINES: 10,1000 +1,00%
VIOHALCO: 5,4700 +0,37%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,4600 -0,65%
ΔΑΑ:8,0260 -0,91%
ΔΕΗ: 11,9700 +1,10%
COCA COLA HBC:33,8000 +0,30%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,8400 +0,77%
ΕΛΠΕ: 7,0800 +1,14%
ELVALHALCOR: 1,8800 -0,53%
ΕΘΝΙΚΗ: 7,7700 +0,52%
ΕΥΔΑΠ: 5,7800 -1,03%
EUROBANK: 2,2100 -1,38%
LAMDA DEVELOPMENT: 7,2800 +0,28%
MOTOR OIL: 20,5000 +0,89%
JUMBO: 26,1000 +0,62%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 33,8000 +2,18%
ΟΛΠ:29,9000 +1,70%
ΟΠΑΠ: 16,0200 +0,69%
ΟΤΕ: 14,8700 +0,27%
AUTOHELLAS:10,1200 -1,17%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9090 +1,53%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,8200 +0,19%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:19,8200 +0,05%
