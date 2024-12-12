Η σημαντική συμβολή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB) στην ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, μέσω στοχευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων, αναδεικνύεται στην Ετήσια Έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την Ελλάδα (OECD Economic Surveys GREECE Δεκέμβριος 2024).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Έκθεση του διεθνούς Οργανισμού προβαίνει σε ειδική μνεία για τη δημιουργία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB), το 2019, με τον ξεκάθαρο στόχο να παρέχει χρηματοδότηση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στηρίζοντας ταυτόχρονα τις εξαγωγές, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την καινοτομία.

Ο ΟΟΣΑ υπογραμμίζει τη συνεισφορά της HDB στη διευκόλυνση των επενδύσεων, στην πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, στην ενθάρρυνση των επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου και στην παροχή επιχειρηματικής στήριξης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ειδική αναφορά γίνεται σε συγκεκριμένα επιτυχημένα χρηματοδοτικά εργαλεία της HDB, όπως το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ), Το Ταμείο Εγγυοδοσίας COVID-19, το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας, το Business Growth Fund, καθώς και το EquiFund του 2016.

Η έκθεση του ΟΟΣΑ επισημαίνει και τα μικρότερα ειδικά προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, όπως το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ) που ενίσχυσαν την περιφερειακή οικονομία.

Σύμφωνα με την έκθεση, με δάνεια επιμερισμένου κινδύνου, με εγγυητικές διευκολύνσεις αλλά και με «χρηματοοικονομική εμπειρογνωμοσύνη στον δημόσιο τομέα» η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα βελτίωσε σημαντικά την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και στην προώθηση της καινοτομίας.

