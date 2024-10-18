Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Ακόμη δεν είναι ώρα για πανηγυρισμούς - Η χαμηλή ανάπτυξη και το υψηλό χρέος επιβαρύνουν την παγκόσμια οικονομία

Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου προειδοποίησε ότι το υψηλό χρέος και η χαμηλή ανάπτυξη παραμένουν σημαντικά εμπόδια για την παγκόσμια οικονομία.

Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα δήλωσε στο CNBC ότι ενώ είχε σημειωθεί αξιοσημείωτη πρόοδος στην παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη, οι κυβερνήσεις είχαν συνηθίσει στον υπερβολικό δανεισμό, με την «αναιμική ανάπτυξη» να προστίθεται στις προκλήσεις της εξυπηρέτησης αυτού του χρέους.

«Δεν είναι ακόμη ώρα να γιορτάσουμε» είπε. «Όταν εξετάζουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, η μεγαλύτερη είναι η χαμηλή ανάπτυξη, το υψηλό χρέος. Εδώ μπορούμε και πρέπει να τα πάμε καλύτερα», πρόσθεσε.

Ενώ η Γκεοργκίεβα επαίνεσε το έργο των μεγάλων κεντρικών τραπεζών για την τιθάσευση του πληθωρισμού, σημείωσε ότι τα επιτεύγματα δεν ήταν καθολικά και ότι ορισμένες οικονομίες συνεχίζουν να παλεύουν με τις υψηλές τιμές, γεγονός που αυξάνει την κοινωνική και πολιτική δυσαρέσκεια.

«Είναι κάποιες μεγάλες οικονομίες που τα έχουν πάει πολύ καλά και κάποιες άλλες όπου ο πληθωρισμός εξακολουθεί να είναι πρόβλημα», είπε.

«Ο αντίκτυπος των υψηλών τιμών παραμένει και κάνει πολλούς ανθρώπους σε πολλές χώρες να αισθάνονται χειρότερα και να θυμώνουν».

Τα σχόλια έρχονται καθώς οι υπουργοί Οικονομικών και οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών πρόκειται να συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον για την ετήσια συνεδρίαση του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Θα συζητήσουν θέματα όπως οι παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές, η εξάλειψη της φτώχειας και η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια.

Η Γκεοργκίεβα προειδοποίησε ότι το διεθνές εμπόριο δεν θα είναι πλέον η «ατμομηχανή ανάπτυξης» όπως ήταν κάποτε, υπογραμμίζοντας τον πολλαπλασιασμό των περιοριστικών πολιτικών σε πολλές οικονομίες.

Οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κινηθεί για να επιβάλουν μια σειρά από δασμούς κατά της Κίνας γι' αυτό που θεωρούν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές του Πεκίνου.

«Βλέπουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και αλλού, πιέσεις από ανθρώπους που θεωρούν εύλογα ότι η παγκοσμιοποίηση δεν λειτούργησε για αυτούς. Όλα αυτά πράγματι δημιουργούν ένα περιβάλλον δυσπιστίας και τώρα είναι οι προηγμένες οικονομίες παρά οι αναδυόμενες αγορές που πρωτοστατούν επιβάλλοντας μέτρα προστατευτισμού».

Η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΝΤ έχει προειδοποιήσει στο παρελθόν για τέτοιους περιορισμούς, λέγοντας στο CNBC τον Ιούνιο ότι η αυξανόμενη «αγάπη» προς τους περιορισμούς, όπως οι δασμοί, είναι επιζήμια για τη διεθνή ανάπτυξη.

Τώρα επαναλαμβάνει το μήνυμα επιμένοντας ότι τα τέτοια μέτρα μπορεί να βλάψουν τόσο αυτούς που τα επιβάλλουν όσο και αυτούς στους οποίους επιβάλλονται.

«Η συμβουλή μας είναι να εξετάσετε προσεκτικά τα υπέρ και τα κατά και τι μπορεί να σημαίνει μεσοπρόθεσμα. Και φυσικά τα υπολογίζουμε και εμείς» είπε.

