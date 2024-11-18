Από σήμερα, 18 Νοεμβρίου 2024, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το «Gigabit Voucher» στο gigabit-voucher.gov.gr, ώστε να αποκτήσουν σύνδεση υπερ-υψηλών ταχυτήτων. Είναι μια σημαντική δράση που υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση και δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερα από 379 χιλιάδες νοικοκυριά και μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν συνδέσεις ταχυτήτων τουλάχιστον 250 ΜBPs.

Το «Gigabit Voucher» είναι ένα έργο με αναπτυξιακό πρόσημο συνολικού προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με πόρους της τάξεως των 23 εκατ. ευρώ και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με περισσότερα από 57 εκατ. ευρώ.

Σε συνδυασμό με το Προγράμμα «Smart Readiness Vouchers» για την εγκατάσταση οπτικής ίνας σε 120.000 κτίρια, στόχος είναι η ενίσχυση της ευρυζωνικότητας σε ολόκληρη τη χώρα και η βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στη διεθνή κατάταξη, όπως αυτή αποτυπώνεται και στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη «Ψηφιακή Δεκαετία».

Οι δικαιούχοι θα λάβουν, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια κουπόνι αξίας 200 ευρώ για την κάλυψη μέρους του κόστους απόκτησης υπηρεσίας Gigabit (τουλάχιστον 250 GBPs) και πιο συγκεκριμένα του κόστους που αντιστοιχεί στην αρχική σύνδεση, καθώς και του μηνιαίου τιμήματος για τους πρώτους 24 μήνες της συνδρομής.

Πρόκειται για νοικοκυριά και μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις που δε διαθέτουν ήδη ευρυζωνική σύνδεση με ονομαστική ταχύτητα καθόδου (download) μεγαλύτερη των 100 Mbps και διαμένουν ή έχουν την έδρα / υποκατάστημα τους αντίστοιχα στις περιοχές παρέμβασης του Προγράμματος. Η επιχορήγηση δίνεται μόνο μία φορά σε κάθε ωφελούμενο, ενώ δεν επιτρέπεται να ενισχυθούν από καμία άλλη πηγή, εθνική ή ευρωπαϊκή.

Πιο συγκεκριμένα, για να εκδώσουν και να εξαργυρώσουν το «Gigabit Voucher» οι ενδιαφερόμενοι:

Ελέγχουν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος τον χάρτη για να ενημερωθούν αν μπορούν να λάβουν υπηρεσίες Gigabit με βάση τη διεύθυνση της κατοικίας ή της επιχείρησής τους. Πληκτρολογούν τη διεύθυνση για να ενημερωθούν αν καλύπτονται από τα δίκτυα των παρόχων προκειμένου να υποβάλουν αίτηση.

Επιλέγουν «Υποβολή αίτησης» και συνδέονται με τους κωδικούς Taxisnet, ώστε να ξεκινήσουν τη διαδικασία υποβολής.

Ακολούθως, δηλώνουν αν ενδιαφέρονται να λάβουν voucher για υφιστάμενη ή νέα σύνδεση. Στη συνέχεια συμπληρώνουν τα επιπλέον στοιχεία που απαιτούνται και, τέλος, αποδέχονται του όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έκδοσης voucher.

Οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν το voucher στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) , καθώς και με SMS στον τηλεφωνικό αριθμό που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

Στη συνέχεια, επικοινωνούν με τον πάροχο από τον οποίο επιθυμούν να λάβουν την υπηρεσία Gigabit, γνωστοποιώντας τον αριθμό voucher που εξέδωσαν.

Επισημαίνεται ότι οι πάροχοι θα αναρτήσουν ενημερωτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους στην πλατφόρμα του Προγράμματος και θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Να διαθέτουν είτε ταχύτητα download μεγαλύτερη ή ίση του 250 Mbps είτε συμμετρική ταχύτητα μεγαλύτερη ή ίση του 100 Mbps. Οι ανωτέρω ελάχιστες ταχύτητες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στους ωφελούμενους σε ώρες αιχμής.

Να περιλαμβάνουν τον απαραίτητο για τη λειτουργία της τερματικό εξοπλισμό του τελικού χρήστη (modem / router).

Να παρέχουν έκπτωση τουλάχιστον ίση με το ποσό του Voucher σε σχέση με τα αντίστοιχα προγράμματα (με ίδια χαρακτηριστικά ταχύτητας και συμπεριλαμβανόμενων υποπροϊόντων) που προσφέρονταν κατά το χρονικό διάστημα πριν την προκήρυξη του Προγράμματος.

Υπενθυμίζεται ότι η διάθεση των Vouchers Συνδεσιμότητας Gigabit θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις φάσεις, οι οποίες σχετίζονται με τις συνδέσεις κτιρίων μέσω του Προγράμματος «Smart Readiness». Η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί με τη διάθεση 200.000 κουπονιών συνδεσιμότητας Gigabit, κατά την οποία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 60.000 συνδέσεις κτιρίων του Smart Readiness.

Το Πρόγραμμα «Gigabit Voucher» υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ Μ.Α.Ε.), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

