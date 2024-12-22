K. Xατζηδάκης: Δεν είμαστε έθνος αποτυχημένο - 5 συλλογικές εθνικές επιτυχίες

Για 5 συλλογικές εθνικές επιτυχίες μίλησε, μέσω ανάρτησης του στο TikTok ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης.

Αναλυτικά τα λεγόμενά του στο βίντεο της ανάρτησης:

«Δεν αντιμετωπίζουμε άραγε στην Ελλάδα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα;

Προφανώς, αντιμετωπίζουμε και είναι αρκετά σοβαρά: κάποιες από τις συνέπειες της κρίσης της περασμένης δεκαετίας. Η διεθνής πληθωριστική κρίση. Το πρόβλημα με τη στέγη και τα νοίκια.

Αλλά μία στιγμή. Η τάση ορισμένων να τα βλέπουν όλα μαύρα θα δημιουργήσει το τέλος την εντύπωση ότι οι Έλληνες είμαστε δήθεν ένα έθνος αποτυχημένο.

Ε, δεν είναι έτσι!

Και αυτό δεν έχει να κάνει με τις προσπάθειες μόνο της κυβέρνησης. Έχει να κάνει με τις θυσίες, τις προσπάθειες και τα επιτεύγματα όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων.

Για δείτε:

Τα τελευταία 5-6 χρόνια, η Ελλάδα είναι πρώτη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση στην αύξηση των επενδύσεων.

Είναι πρώτη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην αύξηση των εξαγωγών. Μην το πιστώσετε στην κυβέρνηση, αλλά είναι δικό σας επίτευγμα. Είναι επίτευγμα των επιχειρηματιών και των Ελλήνων εργαζομένων.

Τα τελευταία 5-6 χρόνια, η Ελλάδα είναι πρώτη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση στη μείωση της ανεργίας. Και δημιουργήθηκαν στον τόπο μας μισό εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας. Δεν είναι και αυτό συλλογικό εθνικό επίτευγμα;

Και ακόμα η πατρίδα μας είναι μέσα στους 10 κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς διεθνώς. Μαζί με μεγάλες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία. Επίτευγμα προφανώς του ελληνικού τουριστικού κλάδου, των επιχειρηματιών και των εργαζομένων.

Και μία ελληνική υπερδύναμη, η ναυτιλία μας, ξεκίνησε πολύ πιο ενεργά να συμβάλλει στην αναπτυξιακή προσπάθεια της πατρίδας μας. Με επενδύσεις στον τουρισμό, στο real estate, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στα ναυπηγεία.

Ας μάθουμε να βλέπουμε και τη θετική πλευρά των πραγμάτων στον τόπο μας. Όλα όσα ανέφερα είναι κοινές εθνικές επιτυχίες! Κι όλοι οι Έλληνες πρέπει να αισθανόμαστε περήφανοι!

Είμαστε ένας λαός δυναμικός, που όταν προσπαθεί τα καταφέρνει!»



Πηγή: skai.gr

