Πέντε βασικές προτεραιότητες στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής θέτει για το 2025 το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Και όπως αναφέρουν στο ΑΠΕ- ΜΠΕ στελέχη του υπουργείου, αυτές αναμένεται να περιλαμβάνονται στον «μπλε φάκελο» με τις προτεραιότητες ανά υπουργείο για το επόμενο έτος που θα επιδοθεί σε κάθε υπουργό είτε στο αυριανό υπουργικό συμβούλιο είτε εντός του Ιανουαρίου. Επισημαίνοντας ότι το 2025 θα τεθούν οι βάσεις και κάποια αποτελέσματα θα είναι ορατά από το 2026 και μετά.

Συγκεκριμένα, οι πέντε προτεραιότητες είναι οι εξής:

1.Συνέχιση στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Η μείωση του κενού ΦΠΑ αποτελεί ένα καλό εφαλτήριο. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης, λόγω των 11 πρωτοβουλιών που ελήφθησαν πέρυσι, το 9μηνο εφέτος τα έσοδα από ΦΠΑ είναι αυξημένα κατά 11,2%. Ενώ, χάρη στη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές και τη χρήση του συστήματος myData αναμένονται επιπλέον έσοδα από ΦΠΑ της τάξης του 1,8 δισ. ευρώ το 2024.

Το επόμενο έτος, στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής θα ριχτούν τα νέα ψηφιακά όπλα από την ΑΑΔΕ: καθολική επέκταση του myData για δήλωση εσόδων- εξόδων, επέκταση των υποχρεωτικών Ηλεκτρονικών Τιμολογίων, Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής και Ψηφιακό Πελατολόγιο.

Σημειωτέον, ότι το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, όπως έγινε γνωστό την περασμένη Τετάρτη, θεωρεί εφικτό τον στόχο για είσπραξη πρόσθετων εσόδων 2,5 δισ. ευρώ από την πάταξη της φοροδιαφυγής σε μόνιμη βάση από το 2025, εκτιμώντας ότι είναι πολύ πιθανή η υπέρβαση των εσόδων ΦΠΑ κατά 2 δισ. ευρώ ήδη από εφέτος. Σημειώνοντας ότι τα πρόσθετα έσοδα είναι προτιμότερο να κατευθυνθούν σε μειώσεις άμεσων φόρων και όχι έμμεσων, προκειμένου η μείωση αυτή να λειτουργήσει και ως κίνητρο για αύξηση της εργασίας. Κάτι με το οποίο συμφωνούν και οι παράγοντες του ΥΠΕΘΟ.

2.Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και αποκρατικοποιήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για έναν Κώδικα Δημόσιας Περιουσίας. Στο στάδιο της υλοποίησης περνά το σχέδιο για την αξιοποίηση ακινήτων της ΕΤΑΔ με την ομαδοποίηση και τη δημιουργία εταιρειών συμμετοχών, στις οποίες θα κληθούν να συμμετάσχουν ιδιώτες επενδυτές. Παράλληλα, προχωρά κατά προτεραιότητα η αξιοποίηση εμβληματικών ακινήτων.

Η εταιρεία McKinsey θα συντονίσει το έργο που αφορά στη χαρτογράφηση, αξιολόγηση και αποτίμηση 36.000 ακινήτων της ΕΤΑΔ. Αναμένεται ότι 6.000 ακίνητα θα αποτιμηθούν, ενώ στο τέλος έως 1.000 από αυτά θα μπουν σε άμεσο πλάνο ωρίμανσης και αξιοποίησης. Τα ακίνητα, μετά από μελέτες, θα ομαδοποιηθούν και θα ενταχθούν σε εταιρείες συμμετοχών που θα δημιουργηθούν. Ακολούθως, θα μπουν σε διαδικασία παραχώρησης οι εταιρείες συμμετοχών, αντί για το κάθε ακίνητο ξεχωριστά. Στις εταιρείες αυτές, το Δημόσιο μπορεί να κρατήσει μειοψηφική συμμετοχή και οι ιδιώτες θα αναλάβουν την αξιοποίηση των ακινήτων.

Στο μέτωπο των αποκρατικοποιήσεων, το 2025 αναμένονται έσοδα 1,88 δισ. ευρώ. Από το 2011, έτος ίδρυσης του ΤΑΙΠΕΔ, έως σήμερα, έχουν εισρεύσει στα κρατικά ταμεία 13 δισ. ευρώ, ενώ έως το τέλος του 2025 το ποσό εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 14,889 δισ. ευρώ. Ποσά που συμβάλουν καθοριστικά στη μείωση του δημόσιου χρέους, μέσω της αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου.

3.Εφαρμογή της νομοθετικής ρύθμισης για τις τράπεζες και τους servicers. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για: κατάργηση προμηθειών για πληρωμές λογαριασμών, δραστική μείωση έως και 80% των προμηθειών μεταφοράς χρημάτων μεταξύ τραπεζών, διπλασιασμό του ΕΝΦΙΑ για κλειστά οικιστικά ακίνητα που διαθέτουν οι τράπεζες και οι servicers ώστε να διοχετευθούν στην αγορά, και ευκολότερη πρόσβαση στον δανεισμό μέσω της εξάλειψης των περιορισμών στη χρηματοδότηση από τις Εταιρίες Παροχής Πιστώσεων. Παράλληλα, οι τράπεζες θα πρέπει να προχωρήσουν οικειοθελώς στη διάθεση 100 εκατ. ευρώ για την ανακατασκευή σχολείων και 100 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων που στόχο έχει την προστασία των κατοικιών των ευάλωτων πολιτών. Το κόστος των παρεμβάσεων από τη μείωση ή εξάλειψη των τραπεζικών προμηθειών ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ κάθε έτος, ποσό που, σύμφωνα με το ΥΠΕΘΟ, μεταφράζεται σε αντίστοιχη ανακούφιση των πολιτών. Η διάταξη για τις μειώσεις στις τραπεζικές προμήθειες θα εφαρμοστεί σε έναν μήνα από την ψήφισή της.

4.Εντατικοποίηση της προσπάθειας για περαιτέρω σύγκλιση με τα άλλα κράτη- μέλη της ΕΕ. Ήτοι, επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων, με υψηλή ανάπτυξη, μείωση του δημοσίου και του ιδιωτικού χρέους, και περιορισμό της ανεργίας.

Με βάση τις εκτιμήσεις του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, το πρωτογενές πλεόνασμα, με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, συγκεντρώνει για το τρέχον έτος ισχυρές πιθανότητες να διαμορφωθεί σε επίπεδα από 2,5% έως και 2,8% του ΑΕΠ, υπερβαίνοντας και τους νέους αναθεωρημένους στόχους του προϋπολογισμού. Ενώ, για το 2025, το ΓΠΚΒ εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα μπορούσε να κυμανθεί από 2,2% έως και 2,5%.

5.Έμφαση στη λεγόμενη μεσαία τάξη. Εκτός από τις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών, του τέλους επιτηδεύματος, των τεκμηρίων και το ειδικό καθεστώς για τον ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, τα στελέχη του υπουργείου επισημαίνουν ότι «θα χρησιμοποιηθεί και ό,τι άλλο επιπλέον καύσιμο προκύψει», εννοώντας κυρίως τα έσοδα από την ανάπτυξη και τη φοροδιαφυγή. Και προσθέτουν χαρακτηριστικά ότι θα εξεταστούν και οι συντελεστές της άμεσης φορολογίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

