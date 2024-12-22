Τέλη κυκλοφορίας: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου η πληρωμή και η ψηφιακή ακινησία των οχημάτων

Λίγες ημέρες απομένουν για την εξόφληση των τελών κυκλοφορίας, και οι ιδιοκτήτες Ι.Χ. οχημάτων θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εφέτος δεν πρόκειται να δοθεί καμία παράταση, σε αντίθεση με όσα συνέβαιναν τα προηγούμενα έτη.

Αξίζει να σημειωθεί πως από εφέτος η διαδικασία πληρωμής των τελών έχει τροποποιηθεί, ενώ τίθενται αυστηρές προθεσμίες, με στόχο την αποφυγή προστίμων και άλλων επιβαρύνσεων.

Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες, οι φορολογούμενοι πρέπει να εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα παράτασης. Αυτό συνεπάγεται ότι, παρά το γεγονός πως τα ποσά των τελών παραμένουν σταθερά συγκριτικά με την περυσινή χρονιά, οι ιδιοκτήτες οχημάτων πρέπει να είναι ιδιαίτερα συνεπείς, προκειμένου να αποφύγουν την επιβολή προστίμων.

Επιπλέον, από εφέτος παρέχεται η δυνατότητα δήλωσης ψηφιακής ακινησίας για τα οχήματα, μία διαδικασία που απαλλάσσει τους ιδιοκτήτες από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας για το έτος 2025. Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, για να ισχύσει.

Νέο σύστημα προστίμων

Σε περίπτωση καθυστερημένης πληρωμής, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει εισαγάγει νέο σύστημα προστίμων, το οποίο κλιμακώνεται ανάλογα με την περίοδο καθυστέρησης:

25% επί του τέλους εάν η πληρωμή γίνει εντός Ιανουαρίου 2025.

50% επί του τέλους εάν η πληρωμή πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο 2025.

100% επί του τέλους εάν η πληρωμή γίνει από την 1η Μαρτίου 2025 και έπειτα.

Το ελάχιστο πρόστιμο καθορίζεται στα 30 ευρώ, ανεξαρτήτως του ύψους του τέλους. Η ΑΑΔΕ υιοθέτησε αυτή τη νέα πρακτική με σκοπό να ενισχύσει τη συμμόρφωση των πολιτών με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Τρία βασικά σημεία για τους φορολογούμενους

Πριν την καταβολή των τελών κυκλοφορίας, οι φορολογούμενοι πρέπει να λάβουν υπόψη τα εξής τρία σημεία, ώστε να αποφύγουν λάθη και παραλείψεις:

Μεταβίβαση οχήματος: Σε περίπτωση που ένα όχημα μεταβιβαστεί εντός του 2024, τα τέλη κυκλοφορίας για το 2025 επιβαρύνουν αποκλειστικά τον νέο ιδιοκτήτη από την 1η Ιανουαρίου. Είναι κρίσιμο η διαδικασία μεταβίβασης να ολοκληρωθεί εγκαίρως, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα. Συνιδιοκτησία οχήματος: Εάν το όχημα ανήκει σε περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες, τα τέλη κυκλοφορίας εκδίδονται στο σύνολό τους για κάθε ΑΦΜ. Όλοι οι συνιδιοκτήτες είναι συνυπεύθυνοι για την εξόφληση, γεγονός που απαιτεί συνεννόηση μεταξύ τους για την αποφυγή εντάσεων. Ακινησία οχήματος: Οι κάτοχοι Ι.Χ. έχουν τη δυνατότητα να θέσουν τα οχήματά τους σε ακινησία, αποφεύγοντας έτσι την καταβολή τελών κυκλοφορίας για το 2025, καθώς και την επιβολή τεκμηρίων διαβίωσης ή φόρων πολυτελούς διαβίωσης. Η δήλωση ακινησίας πρέπει να υποβληθεί μέσω της πλατφόρμας myCar της ΑΑΔΕ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Απλοποιημένη διαδικασία ψηφιακής ακινησίας

Η διαδικασία δήλωσης ακινησίας έχει απλοποιηθεί σημαντικά, επιτρέποντας στους φορολογούμενους να την ολοκληρώσουν ηλεκτρονικά, χωρίς την ανάγκη προσκόμισης φυσικών εγγράφων, όπως η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες. Μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» στην πύλη myAADE, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν το αίτημα ακινησίας εύκολα και γρήγορα.

Η δυνατότητα ψηφιακής δήλωσης καλύπτει και περιπτώσεις όπως κλοπή, υπεξαίρεση, φυσική καταστροφή ή θάνατο του ιδιοκτήτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η διαδικασία ολοκληρώνεται χωρίς φυσική παρουσία στην εφορία, διευκολύνοντας περαιτέρω τους πολίτες.

Πρόστιμα για παραβάσεις ακινησίας

Εάν ένα όχημα κυκλοφορεί ενώ έχει δηλωθεί σε ακινησία, ο ιδιοκτήτης του υποχρεούται να καταβάλει πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο αυξάνεται στα 30.000 ευρώ, ενώ αφαιρείται και το δίπλωμα οδήγησης για διάστημα τριών ετών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, με τη νέα διαδικασία, τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος (άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες) παραμένουν στην κατοχή του ιδιοκτήτη, μειώνοντας έτσι τη γραφειοκρατία και διευκολύνοντας την όλη διαδικασία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

