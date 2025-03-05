Οι ευρωπαϊκές μετοχές ανέκαμψαν σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, ύστερα από τη χειρότερη ημερήσια επίδοση των τελευταίων έξι και πλέον μηνών καθώς η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) στη Γερμανία συμφώνησαν να χαλαρώσουν το λεγόμενο ‘φρένο χρέους’ της χώρας.

Ο γερμανικός δείκτης των blue-chip κατέγραψε άλμα 2,6% στις 10:11 ώρα Ελλάδας, κοντά σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 1,1%. Ο δείκτης αναφοράς κατέγραψε χθες τη χειρότερη ημερήσια επίδοσή του από τον Αύγουστο του 2024 καθώς τέθηκαν σε ισχύ οι νέοι δασμοί 25% του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε εισαγωγές από το Μεξικό και τον Καναδά.

Τα κόμματα που ευελπιστούν να σχηματίσουν την επόμενη γερμανική κυβέρνηση συμφώνησαν στη δημιουργία ειδικού ταμείου 500 δισεκ. ευρώ και στη χαλάρωση του "φρένου χρέους" για την κάλυψη αμυντικών δαπανών και την ενίσχυση της ανάπτυξης.

Η απόδοση των 10ετών γερμανικών ομολόγων αναφοράς σημείωσε άλμα κατά 20 μονάδες βάσης στο 2,680%.

Οι μετοχές των γερμανικών κατασκευαστικών εταιριών και των εταιριών κατασκευής όπλων σημείωσαν άλμα. Η μετοχή της τσιμεντοβιομηχανίας Heidelberg Materials ενισχύθηκε κατά 7,8%, η μετοχή της εταιρίας παροχής υπηρεσιών στη βιομηχανία Bilfinger κατέγραψε άλμα 11,7% ενώ αυτή του κατασκευαστικού ομίλου Hochtief σημείωσε άνοδο 7,6%.

Ο κλάδος των ευρωπαϊκών τραπεζών ήταν αυτός με τη μεγαλύτερη άνοδο, σημειώνοντας κέρδη περίπου 4%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

