Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης προκειμένου να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN.

Σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουλίου θα διεξαχθεί η συνεδρίαση του Eurogroup, του οποίου η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει συζήτηση για τον δημοσιονομικό προσανατολισμό της ευρωζώνης για το 2025, ενώ αναμένεται να υιοθετηθεί σχετική Κοινή Δήλωση ενόψει της κατάρτισης των εθνικών προϋπολογισμών για το επόμενο έτος.

Επίσης, ο πρόεδρος του Eurogroup θα παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασιών του Eurogroup για την περίοδο έως τον Μάρτιο του 2025 και θα συζητηθεί η λειτουργία του Μηχανισμού Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (ΜΣΙ ΙΙ), με τους υπουργούς και τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών της Βουλγαρίας και της Δανίας.

Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Eurogroup σε διευρυμένη σύνθεση, με τη συμμετοχή των υπουργών Οικονομικών και των 27 κρατών μελών, όπου θα συζητηθεί ο τρόπος αντιμετώπισης του χρηματοδοτικού κενού για την πραγματοποίηση των επενδύσεων που απαιτούνται προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ. Στη συζήτηση θα συμμετάσχει ο Enrico Letta, πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας και συντάκτης πρόσφατης έκθεσης για το μέλλον της ενιαίας αγοράς.

Την Τρίτη 16 Ιουλίου θα διεξαχθεί η συνεδρίαση του Ecofin κατά τη διάρκεια της οποίας η ουγγρική Προεδρία θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες και το πρόγραμμα εργασιών της στον τομέα των οικονομικών και δημοσιονομικών θεμάτων.

Επίσης, οι υπουργοί αναμένεται να εγκρίνουν εκτελεστικές αποφάσεις για τροποποιήσεις στα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Φινλανδίας, της Γερμανίας, της Πολωνίας, της Κύπρου και της Ελλάδας, τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού εξαμήνου και συμπεράσματα σχετικά με τις Εμπεριστατωμένες Επισκοπήσεις (In Depth Reviews) του 2024, που πραγματοποιήθηκαν βάσει της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών. Θα συζητηθούν, επίσης, ο οικονομικός και δημοσιονομικός αντίκτυπος της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, μετά την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εκκινήσει διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος για επτά κράτη-μέλη και οι εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναφορικά με την αξιολόγηση των κριτηρίων σύγκλισης των κρατών μελών εκτός ευρωζώνης.

Στο περιθώριο των συνεδριάσεων, ο κ. Χατζηδάκης θα έχει συναντήσεις με Ευρωπαίους αξιωματούχους.

