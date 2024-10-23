Γ. Περιστέρης: Nα καταστεί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κυρίαρχη δύναμη στις υποδομές σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Στην έκτακτη γενική συνέλευση του Ομίλου μας, με αποκλειστικό θέμα την έγκριση συναλλαγής με τη Masdar, για την πώληση στην τελευταία του ποσοστού που κατέχει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη θυγατρική ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, έναντι του ποσού των 20 ευρώ ανά μετοχή, μίλησε ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης,

Μεταξύ άλλων τόνισε ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα φέρει επιπλέον ρευστότητα 900 εκατ. ευρώ στα ταμεία του Ομίλου, ενώ παράλληλα θα βελτιωθεί περαιτέρω το χρηματοδοτικό προφίλ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς θα αφαιρεθεί και σχετικός δανεισμός ύψους 1,1 δισ. ευρώ.

Ολόκληρη η ομιλία του Γιώργου Περιστέρη:

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η ανωτέρω συμφωνία, προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη νέα γενιά των επενδύσεων στην παραγωγή κι αποθήκευση καθαρής ενέργειας που θα υλοποιήσει στο μέλλον η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, όπως μεταξύ άλλων στα έργα αντλησιοταμίευσης και στα υπεράκτια αιολικά πάρκα. Η συμμετοχή αυτή θα διατηρήσει την επενδυτική μας παρουσία σε πολλά υποσχόμενους νέους τομείς ενεργειακών υποδομών, ενώ λειτουργεί προς όφελος και της θυγατρικής μας ΤΕΡΝΑ που διατηρεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατασκευή καίριας σημασίας ενεργειακών έργων.

Επιτρέψτε μου να επαναλάβω, διότι έχει μεγάλη σημασία για να κατανοήσουμε πώς κινούμαστε για το μέλλον, ότι η συναλλαγή αυτή δεν είναι μία μεμονωμένη κίνηση. Αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού, που εκτυλίσσεται εδώ και χρόνια και που στόχο έχει να καταστήσει την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κυρίαρχη δύναμη στον τομέα των υποδομών κάθε είδους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Και η προσπάθειά μας αποδίδει καρπούς. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει πράγματι κατακτήσει ηγετική θέση στους τομείς των κατασκευών και των παραχωρήσεων, έχοντας πλέον στο χαρτοφυλάκιό της έργα και υποδομές πολύ μεγάλης αξίας, που διασφαλίζουν ένα ακόμα καλύτερο μέλλον για τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και φυσικά τους μετόχους μας, όλους εσάς.

Στον τομέα των μεταφορικών υποδομών, εξασφαλίσαμε πρωταγωνιστικό ρόλο στο έργο του ΒΟΑΚ, που αποτελεί το μεγαλύτερο έργο αυτοκινητοδρόμου αυτή την περίοδο στην Ευρώπη. Επίσης, εμπλουτίζουμε το χαρτοφυλάκιό μας με νέα έργα διαχείρισης απορριμμάτων στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας με συνολικό προϋπολογισμό της τάξης των 450 εκατ. ευρώ και δυναμικότητας άνω τον 300.000 τόνων που καθιστούν τον Όμιλο πρωταγωνιστή και σε

αυτό το κομμάτι της αγοράς σε συνδυασμό με τα έργα της Ηπείρου και της Πελοποννήσου, που ήδη βρίσκονται σε λειτουργία.

Κι επιπλέον, όπως σε ανύποπτο χρόνο σας είχαμε ενημερώσει, επεκτεινόμαστε και στα έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, στα οποία έχουμε στρέψει δυναμικά το ενδιαφέρον μας, καταγράφοντας τα πρώτα επιτυχημένα αποτελέσματα.

Σε ό,τι αφορά στο μέλλον, η συνεισφορά του κλάδου των Παραχωρήσεων στις οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου θα αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες περιόδους με την εμπορική λειτουργία διαφόρων νέων έργων. Αυτό έχει ξεκινήσει ήδη με τη νωρίτερα του αναμενόμενου έναρξη της παραχώρησης της Αττικής Οδού.

Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι αυτό που επετεύχθη, δηλαδή η απολύτως ομαλή μετάβαση του αυτοκινητοδρόμου από τον προηγούμενο παραχωρησιούχο στον Όμιλό μας ήταν ένα πολύ δυσκολο και πολύπλοκο εγχείρημα που ολοκληρώθηκε σε λίγες μόλις ημέρες, ενώ αρχικά προγραμματιζόταν να γίνει εντός πέντε μηνών. Δεν πιστεύω ότι άλλος Όμιλος πέρα από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα μπορούσε να το πετύχει αυτό. Και για αυτό αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στα στελέχη μας που πέτυχαν αυτόν τον άθλο.

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,

Ο προγραμματισμός μας δεν σταματάει εδώ. Συνεχώς προετοιμαζόμαστε για νέα έργα που έρχονται στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, στοχεύοντας στην διεύρυνση και διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου μας. Παραμένουμε πιστοί σε αυτήν την πορεία δυναμικής ανάπτυξης και αφοσιωμένοι στην

επιβράβευση της εμπιστοσύνης σας.

