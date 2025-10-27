Οι ολλανδικές και βρετανικές τιμές του φυσικού αερίου σημείωσαν πτώση το πρωί της Δευτέρας, καθώς η μειωμένη ζήτηση για θέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια επηρέασε αρνητικά την αγορά, εν μέσω σταθερής προσφοράς.

Το ολλανδικό συμβόλαιο αναφοράς για τον επόμενο μήνα στο κέντρο διανομής TTF TRNLTTFMc1 σημείωσε πτώση 0,31 ευρώ στα 31,59 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh) , σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

Το ολλανδικό συμβόλαιο Δεκεμβρίου TRNLTTFD1 σημείωσε πτώση 0,24 ευρώ στα 31,99 ευρώ/MWh.

Η βρετανική τιμή φυσικού αερίου για την επόμενη ημέρα TRGBNBPD1 σημείωσε πτώση 1,2 πένες στα 77,50 p/therm.

«Ο ήπιος καιρός διατηρεί τη ζήτηση σε χαμηλά επίπεδα αυτή τη στιγμή», ανέφεραν αναλυτές της Mind Energy σε ημερήσια ερευνητική έκθεση.

Η ισχυρή αιολική ενέργεια αναμένεται επίσης να περιορίσει τη ζήτηση φυσικού αερίου από τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σημειώνει το Reuters. Η αιολική ενέργεια στη Γερμανία αναμένεται να υπερβεί τα 40 γιγαβάτ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, σύμφωνα με αναλυτές της Engie EnergyScan.

Πηγή: skai.gr

