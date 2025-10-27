Οι επιχειρήσεις της ευρωζώνης είναι γενικά αισιόδοξες για τις επιχειρηματικές τους προοπτικές, αλλά φοβούνται επίσης ότι ο πληθωρισμός θα μπορούσε να καταλήξει σε υψηλότερα επίπεδα, όπως έδειξε η έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Η ΕΚΤ ανέφερε ότι το 25% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα παρέμειναν αισιόδοξες για τις εξελίξεις το επόμενο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με πριν από τρεις μήνες, αλλά οι επιχειρήσεις συνέχισαν επίσης να παρατηρούν επιδείνωση των κερδών τους, σύμφωνα με το Reuters.

«Οι μέσες προσδοκίες για τον ετήσιο πληθωρισμό σε ένα έτος παρέμειναν στο 2,5%, ενώ οι προσδοκίες για τα επόμενα τρία και πέντε έτη παρέμειναν στο 3,0%», ανέφερε η ΕΚΤ. «Σε πενταετές χρονικό ορίζοντα, οι περισσότερες επιχειρήσεις συνεχίζουν να εκτιμούν ότι οι κίνδυνοι για τις προοπτικές του πληθωρισμού τείνουν προς τα πάνω».

Πηγή: skai.gr

