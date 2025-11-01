Οι μέσες ημερήσιες προμήθειες φυσικού αερίου του ρωσικού ενεργειακού κολοσσού Gazprom προς την Ευρώπη μέσω του υποθαλάσσιου αγωγού TurkStream αυξήθηκαν κατά 5% τον Οκτώβριο σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters που δημοσιεύθηκαν το Σάββατο.

Η Τουρκία είναι η μόνη διαδρομή διαμετακόμισης που απομένει για το ρωσικό φυσικό αέριο προς την Ευρώπη, μετά την απόφαση της Ουκρανίας να μην ανανεώσει τη πενταετή συμφωνία διαμετακόμισης με τη Μόσχα, η οποία έληξε την 1η Ιανουαρίου.

Οι συνολικές προμήθειες ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω του TurkStream ανήλθαν σε 14,7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm) τους πρώτους δέκα μήνες του τρέχοντος έτους, σε σύγκριση με 13,7 bcm κατά την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters.

Οι εξαγωγές της Gazprom προς την Ευρώπη τον Ιανουάριο-Οκτώβριο του περασμένου έτους ανήλθαν σε 26,6 bcm, ποσό που περιελάμβανε το φυσικό αέριο που διοχετεύθηκε μέσω της Ουκρανίας.

Υπολογισμοί με βάση στοιχεία του ευρωπαϊκού ομίλου μεταφοράς φυσικού αερίου Entsog έδειξαν ότι οι ρωσικές εξαγωγές φυσικού αερίου μέσω του αγωγού TurkStream αυξήθηκαν σε 54,3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (mcm) την ημέρα τον Οκτώβριο από 51,7 mcm τον Σεπτέμβριο, μια αύξηση από τα 48,3 mcm που μεταφέρθηκαν μέσω της διαδρομής τον Οκτώβριο του 2024.

Η εταιρεία, η οποία δεν έχει δημοσιεύσει τα δικά της μηνιαία στατιστικά στοιχεία από τις αρχές του 2023, δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.