Σε καθεστώς παρακολούθησης για πιθανή αναβάθμιση από τις αναδυόμενες στις ανεπτυγμένες διατήρησε το Χρηματιστήριο Αθηνών ο οίκος FTSE Russell, στη χθεσινή του αξιολόγηση, ενώ η επόμενη αξιολόγηση θα γίνει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οίκου FTSE Russell, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά ταξινομείται ως προηγμένη αναδυόμενη αγορά και προστέθηκε στη Watch List για πιθανή ανακατάταξη από Αναδυόμενη σε Ανεπτυγμένη από τον Σεπτέμβριο του 2024.

Έχοντας τοποθετηθεί στη Λίστα Παρακολούθησης, η ελληνική αγορά πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις για την ανεπτυγμένη αγορά:

-τα 22 κριτήρια ποιότητας των αγορών FTSE.

-τις ελάχιστες απαιτήσεις κεφαλαιοποίησης αγοράς και αριθμού τίτλων με βάση τα στοιχεία στο κλείσιμο στις 31 Δεκεμβρίου 2024 και στις 30 Ιουνίου 2025·

-κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (ΑΕΕ) "Υψηλό" και

-μια αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας στην επενδυτική βαθμίδα από τους τρεις κύριους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

Η Ελλάδα πληροί τα 22 κριτήρια ποιότητας των αγορών FTSE, την ελάχιστη επενδύσιμη απαίτηση κεφαλαιοποίησης και αριθμού τίτλων με βάση τα στοιχεία από το κλείσιμο στις 31 Δεκεμβρίου 2024 και έχει ΑΕΕ βαθμολογία "Υψηλή".

Η τρέχουσα αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας «επενδυτική επισφαλής» για την Ελλάδα είναι υπό εξέταση μετά την πρόσφατη αναβάθμιση της Ελλάδας από έναν από τους κύριους οργανισμούς αξιολόγησης (Moody's).

Επιπρόσθετα, οι ελάχιστες απαιτήσεις κεφαλαιοποίησης και αριθμού τίτλων για την Ελλάδα θα αξιολογηθούν με βάση τα στοιχεία στο κλείσιμο στις 30 Ιουνίου του 2025.

Πηγή: skai.gr

