Με ευρεία πλειοψηφία, 42 ψήφων υπέρ, εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωκοινοβουλίου οι τροπολογίες του ευρωβουλευτή και εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ, Δημήτρη Τσιόδρα, για την αντιμετώπιση των αδικαιολόγητα διαφορετικών τιμών για ίδια προϊόντα.

Συγκεκριμένα, η Έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή των κανόνων και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ καλεί την Κομισιόν να αντιμετωπίσει τους αδικαιολόγητους γεωγραφικούς εφοδιαστικούς περιορισμούς και τις πρακτικές ορισμένων εταιρειών να κάνουν χρήση μη απαραίτητων γλωσσικών περιορισμών στη σήμανση βασικών καταναλωτικών προϊόντων. Κάνει, δε, ειδική μνεία στο σημαντικό αντίκτυπο των περιορισμών αυτών στους καταναλωτές, την ενιαία αγορά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αφού σύμφωνα με την Επιτροπή, κοστίζουν στους καταναλωτές της ΕΕ πάνω από 14 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Γίνεται επίσης, ειδική αναφορά στις προκλήσεις και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) λόγω της πολυπλοκότητας του ρυθμιστικού πλαισίου, το οποίο περιορίζει την ικανότητά τους να καινοτομούν και να αναπτύσσονται εντός της ενιαίας αγοράς, αλλά και στην ανάγκη ενίσχυση της εκπροσώπησης και συμμετοχής τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Κατόπιν σχετικών τροπολογιών του Δημήτρη Τσιόδρα, οι Ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν την ανάγκη προσδιορισμού σαφούς μεθοδολογίας για την παρακολούθηση και μέτρηση της προόδου στην επίτευξη των στόχων μείωσης της γραφειοκρατίας κατά τουλάχιστον 25% και 35% για τις ΜμΕ, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Σε ερώτηση του προς την εκπρόσωπο της Κομισιόν, ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ, υπογράμμισε ότι η υιοθέτηση της Έκθεσης αυτής συνιστά «καθαρό μήνυμα προς την Επιτροπή να υλοποιήσει χωρίς καθυστέρηση τις σχετικές δράσεις» και ρώτησε γιατί προγραμματίζονται για το τέλος του 2026 και δεν έρχονται νωρίτερα.

Τέλος, σε δημόσια ακρόαση της ίδιας Επιτροπής για την άνοδο των τιμών, ο κ. Τσιόδρας υπογράμμισε ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές βρίσκονται ολοένα και περισσότερο αντιμέτωποι με πρακτικές μείωσης της ποσότητας και των συστατικών των προϊόντων, ενώ παράλληλα, η τιμή τους παραμένει αμετάβλητη ή και αυξάνεται.

Αναφερόμενος, τέλος, στο υπάρχον νομικό πλαίσιο, απηύθυνε ερώτημα προς την εκπρόσωπο της Κομισιόν σχετικά με το εάν αυτό είναι επαρκές, ώστε να καταπολεμήσουμε τέτοιες πρακτικές και να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια και την αποτελεσματική ενημέρωση των καταναλωτών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.