ΑΑΔΕ: Ο αλγόριθμος έπιασε εικονικά τιμολόγια 50 εκατ. ευρώ

Εκτεταμένη φοδιαφυγή εντόπισε ο αλγόριθμος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω κυκλωμάτων έκδοσης και λήψης εικονικών τιμολογίων.

Πρόκειται για φοροδιαφυγή από 4 επιχειρήσεις, που προσεγγίζει τα 50 εκατομμύρια ευρώ!

Αναλυτικότερα, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ βρήκαν εικονικά τιμολόγια σε:

Επιχειρήσεις εμπορίας κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συστημάτων, αξίας - μαζί με τον ΦΠΑ - 16,2 εκατ. ευρώ, για το 2019 και 2020. Πρόστιμο, 1,3 εκατ. ευρώ.

Επιχείρηση εμπορίου μηχανημάτων, στην Αθήνα, αξίας 11,8 εκατ. ευρώ για το 2022 και το 2023.

Επιχείρηση διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων, στην Αθήνα, για τα ίδια φορολογικά έτη, αξίας 8,9 εκατ. ευρώ.

Επιχείρηση εμπορίου ζωοτροφών, στο Αγρίνιο, για το 2022 και το 2023, αξίας 8,8 εκατ. ευρώ.

Και στις τρεις τελευταίες περιπτώσεις, ο έλεγχος συνεχίζεται και επίκειται ο καταλογισμός του αναλογούντος φόρου και των προστίμων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

