Φορολογικό Νομοσχέδιο: Τι αλλάζει στην αγορά ακινήτων από την 1η Ιανουαρίου

Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, που κατέθεσε πρόσφατα στη Βουλή το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εισάγονται σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία της κτηματαγοράς, αναμορφώνοντας το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Οι προτεινόμενες διατάξεις αποσκοπούν στην τόνωση της αγοράς ακινήτων και στη συνολική αναζωογόνηση της οικονομίας, περιλαμβάνοντας φορολογικές ελαφρύνσεις, επενδυτικά κίνητρα και μέτρα που διευκολύνουν τις συναλλαγές. Παράλληλα, επιχειρείται η αντιμετώπιση διαχρονικών προκλήσεων, όπως η έλλειψη προσιτής στέγης, η ρύθμιση της βραχυχρόνιας μίσθωσης και η προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Το νέο πλαίσιο στοχεύει στη μείωση του φορολογικού κόστους, την απλούστευση των διαδικασιών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών και των επενδυτών στην αγορά.

Με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη στήριξη των νοικοκυριών, οι μεταρρυθμίσεις αυτές αποτελούν μια αποφασιστική παρέμβαση για τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος στην κτηματαγορά, επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο της ως μοχλού οικονομικής ανάπτυξης.

Ωστόσο, μέχρι την ψήφισή του, δεν αποκλείεται να υπάρξουν μικρές αλλαγές στο περιεχόμενο, ιδιαίτερα όσον αφορά τη ρύθμιση που αφορά την 3ετία για τα κλειστά διαμερίσματα, καθώς η ΠΟΜΙΔΑ έχει ήδη εκφράσει τις ενστάσεις της και έχει προτείνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την τελική μορφή του νομοσχεδίου.

Οι 9 βασικές παρεμβάσεις του νομοσχεδίου περιλαμβάνουν:

1. Απαλλαγή φόρου εισοδήματος για ακίνητα που δηλώνονταν ως κενά ή χρησιμοποιούνταν για βραχυχρόνια μίσθωση:

Κατοικίες έως 120 τ.μ., που είχαν δηλωθεί ως κενές ή χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για βραχυχρόνια μίσθωση τα έτη 2022, 2023 και 2024, θα απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος. Η απαλλαγή ισχύει για μισθώσεις τουλάχιστον τριετούς διάρκειας που θα συναφθούν μεταξύ 8 Σεπτεμβρίου 2024 και 31 Δεκεμβρίου 2025. Το μέτρο στοχεύει στην αύξηση της διαθεσιμότητας προσιτής στέγης μέσω της αγοράς μακροχρόνιας μίσθωσης.

2. Διπλάσια μείωση του ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένα ακίνητα:

Από το 2025, η μείωση του ΕΝΦΙΑ αυξάνεται από 10% σε 20% για κατοικίες με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ασφαλισμένες για φυσικές καταστροφές, όπως σεισμοί, πυρκαγιές και πλημμύρες.

3. Παράταση αναστολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές:

Η αναστολή του ΦΠΑ για νέες οικοδομές παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ενισχύοντας την οικοδομική δραστηριότητα και διευκολύνοντας τους επενδυτές και τους αγοραστές.

4. Αναστολή επιβολής φόρου υπεραξίας από μεταβιβάσεις ακινήτων:

Η αναστολή του φόρου υπεραξίας επεκτείνεται έως το τέλος του 2026, διευκολύνοντας τις συναλλαγές στην κτηματαγορά και προσελκύοντας νέες επενδύσεις.

5. Μόνιμη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για διατηρητέα κτίρια:

Καθιερώνεται μόνιμη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για διατηρητέα κτίρια με αξία έως 400.000 ευρώ. Με αυτό το μέτρο στηρίζεται η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, καλύπτοντας το υψηλό κόστος συντήρησης των ιστορικών ακινήτων.

6. Τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση:

Θεσπίζεται τέλος ανθεκτικότητας για τουριστικά καταλύματα, κλιμακούμενο ανάλογα με την κατηγορία και την εποχή. Τα έσοδα θα αξιοποιηθούν για έργα πρόληψης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών.

7. Ρύθμιση της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Αθήνα:

Για το 2025, απαγορεύεται η εγγραφή νέων ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση στις 1η, 2η και 3η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων. Η μη συμμόρφωση επιφέρει πρόστιμα που ξεκινούν από 20.000 ευρώ.

8. Απαλλαγή ΕΝΦΙΑ στον Δήμο Σουφλίου:

Τα ακίνητα του Δήμου Σουφλίου εξαιρούνται από τον ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2025, 2026 και 2027, ενισχύοντας την τοπική κοινωνία και οικονομία.

9. Χρηματοδοτικά προγράμματα για στέγαση και ενεργειακή αναβάθμιση:

Το πρόγραμμα «Σπίτι Μου» επεκτείνεται με στεγαστικά δάνεια και αυξημένες επιδοτήσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων. Το ανώτατο όριο στο «Ανακαινίζω - Νοικιάζω» αυξάνεται από 10.000 σε 13.500 ευρώ, καλύπτοντας πλέον το 60% των δαπανών.

Το νομοσχέδιο, σύμφωνα με το υπουργείο, αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σταθερού, φιλικού προς την ανάπτυξη φορολογικού πλαισίου. Με τη μείωση του φορολογικού βάρους, την ενίσχυση της ασφάλειας ιδιοκτησιών και τη στήριξη της οικοδομικής δραστηριότητας, επιχειρείται η αναθέρμανση της αγοράς ακινήτων. Παράλληλα, το νέο πλαίσιο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και των επενδυτών, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια δυναμική και βιώσιμη κτηματαγορά.

Πηγή: skai.gr

