Ελληνική οικονομία: Νέες αναβαθμίσεις φέρνει το σχέδιο για ταχύτερη μείωση του χρέους

Ένα ακόμη θετικό σήμα στις αγορές για την ελληνική οικονομία επιχειρεί να στείλει η κυβέρνηση με το σχέδιο για την ταχύτερη μείωση του δημόσιου χρέους της χώρας το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Πρόκειται για ακόμη μία βασική στόχευση της οικονομικής πολιτικής, η οποία μαζί με τα θετικά μηνύματα που εκπέμπουν οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και η συνεχιζόμενη δημοσιονομική βελτίωση εκτιμάται ότι θα οδηγήσει εντός του 2025 σε νέες αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους οίκους αξιολόγησης.

Σε ένα διεθνές περιβάλλον με υψηλό βαθμό αβεβαιότητας, λόγω των συνεπειών στην ευρωπαϊκή οικονομία από τον πόλεμο στην Ουκρανία και του κινδύνου εντάσεων στο διεθνές εμπόριο αν επιβεβαιωθούν οι προεκλογικές εξαγγελίες του εκλεγμένου Προέδρου για επιβολή δασμών και σε ευρωπαϊκά προϊόντα, το οικονομικό επιτελείο στοχεύει με την κίνηση αυτή να δημιουργήσει προϋποθέσεις μεγαλύτερης ασφάλειας για την ελληνικη οικονομία.

Η επόμενη φάση του σχεδίου ταχύτερης μείωσης του χρέους αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα Δεκεμβρίου όταν η Ελλάδα θα αποπληρώσει πρόωρα μέρος της τριπλής δόσης ύψους 7,935 δισ ευρώ από το διμερές δάνειο των 52,3 δισ ευρώ που είχε πάρει η χώρας από την Ευρωζώνη το 2010 στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης. Η τριπλή δόση αφορά πληρωμές οι οποίες βάσει χρονοδιαγράμματος θα γίνονταν την περίοδο 2026-2028. Το "πράσινο φώς" για την κίνηση αυτή έδωσαν, άλλωστε, την προηγούμενη Πέμπτη ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ( EFSF). "Η Ελλάδα συνεχίζει να κάνει σημαντικά βήματα στην οικονομική της ανάπτυξη. Είναι μια από τις ταχύτερες αναπτυσσόμενες οικονομίες στην ΕΕ και έχει επιστρέψει στην επενδυτική βαθμίδα" σημείωσε, μεταξύ άλλων, στη σχετική ανακοίνωση ο Διευθύνων Σύμβουλος του ESM Pierre Gramegna, προσθέτοντας ότι " Η προγραμματισμένη πρόωρη αποπληρωμή των δανείων GLF είναι άλλο ένα θετικό μήνυμα για τις χρηματοπιστωτικές αγορές και καταδεικνύει τη βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης της Ελλάδας."

Η πολιτική πρόωρης αποπληρωμής δημοσίου χρέους θα συνεχιστεί το 2025. Η κυβέρνηση εντός του επόμενου έτους θα προχωρήσει στην πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 5 δισ. ευρώ από δάνεια του Greek Loan Facility τα οποία θα ωρίμαζαν μεταξύ 2033 και 2042.

Βασικός στόχος των κινήσεων αυτών είναι να μειωθεί ταχύτερα το δημόσιο χρέος της χώρας τα επόμενα χρόνια και η Ελλάδα να μην είναι η χώρα της Ευρωζώνης με το υψηλότερο χρέος ώς ποσοστό του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τις προβλέψεις το δημόσιο χρέος από 163,9% του ΑΕΠ στο τέλος του 2023 εκτιμάται ότι θα μειωθεί στο 154% του ΑΕΠ στο τέλος του 2024, για να περιοριστεί περαιτέρω στο 147,5% του ΑΕΠ στο τέλος του 2025. Το ΔΝΤ συνεκτιμώντας τη δημοσιονομική πρόοδο της χώρας και τους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας έχει προβλέψει ότι η μείωση του χρέους θα ανέλθει σε 30 μονάδες του ΑΕΠ έως το 2029.

Το θετικό αποτύπωμα όλων αυτών είναι εμφανές στις διεθνείς αγορές ομολόγων. Η διαφορά του κόστους δανεισμού της χώρας σε σχέση με το αντίστοιχο γερμανικό έχει μειωθεί σημαντικά.

Η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων ανέρχεται στα επίπεδα των 2,950 μονάδων με την αντίστοιχη γερμανική να βρίσκεται στις 2,12 μονάδες. Μάλιστα για πρώτη φορά το κόστος δανεισμού της Γαλλίας ξεπέρασε το αντίστοιχο ελληνικό και διαμορφώθηκε πάνω από τις 2,950 μονάδες γεγονός που οφείλεται βεβαίως στα σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η γαλλική οικονομία αλλά αντανακλά και την μείωση του κόστους δανεισμού της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια.

