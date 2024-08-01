To ενδεχόμενο να μειωθεί ο πληθωρισμός στην ευρωώνη κάτω από το στόχο του 2% επισήμανε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο στο Platow.de

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «οι νέες ενδείξεις ασθενούς οικονομικής δραστηριότητας και το υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας είναι πολύ πιθανό να οδηγήσουν τον πληθωρισμό σε επίπεδο χαμηλότερο από το αναμενόμενο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος να μειωθεί ο πληθωρισμός κάτω από το στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα».

Ερωτηθείς για το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει τον Σεπτέμβριο σε νέα μείωση των επιτοκίων ο κ. Στουρνάρας ανέφερε:

«Η απόφαση θα εξαρτηθεί από τα δεδομένα. Όπως έχει τονίσει η πρόεδρος Λαγκάρντ, δεν βασιζόμαστε μόνο σε μεμονωμένα στοιχεία. Λαμβάνουμε υπόψη όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες».

Επανέλαβε δε ότι ο ίδιος αναμένει ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει φέτος σε δύο μειώσεις επιτοκίων, υπό την προϋπόθεση ότι η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού θα συνεχιστεί όπως αναμένουμε.

«Είμαστε στον σωστό δρόμο. Επιπλέον, η ανάπτυξη είναι ασθενέστερη από ό,τι αναμενόταν, γεγονός που και αυτό συνηγορεί υπέρ της μείωσης των επιτοκίων» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εξέφρασε τον προβληματισμό του για τις εξελίξεις στο μέτωπο της ανάκαμψης, αναφέροντας ότι αν η νέα αμερικανική κυβέρνηση πραγματοποιήσει την απειλή επιβολής δασμών, είναι πιθανόν να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερος κατακερματισμός της παγκόσμιας οικονομίας και θα ενταθούν οι πιέσεις προς την κατεύθυνση του στασιμοπληθωρισμού, δηλαδή ενός συνδυασμού πληθωριστικών πιέσεων και ισχνής οικονομικής ανάπτυξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

