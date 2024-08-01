Συμφωνία με την ΕΥΔΑΠ για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, ύψους 38,5 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.

Η σύμβαση αφορά στην προμήθεια 165.400 MWh ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών αναγκών της ΕΥΔΑΠ για τον επόμενο χρόνο με δικαίωμα παράτασης για επιπλέον 6 μήνες.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, το Φυσικό Αέριο αναδείχθηκε ανάδοχος υποβάλλοντας τη βέλτιστη οικονομική προσφορά στο πλαίσιο ηλεκτρονικού διαγωνισμού που διενήργησε η ΕΥΔΑΠ.

Ο γενικός διευθυντής στο Φυσικό Αέριο, κ. Ιωάννης Μητρόπουλος, δήλωσε μετά την υπογραφή της συμφωνίας: «Η συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ είναι σημαντική για το Φυσικό Αέριο καθώς εντάσσουμε στο χαρτοφυλάκιό μας και έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε ανταγωνιστικές ενεργειακές λύσεις στη μεγαλύτερη εταιρεία ύδρευσης στην Ελλάδα. Η συμφωνία αυτή διασφαλίζει διαρκώς ανταγωνιστικές τιμές σε μια αγορά που χαρακτηρίζεται από μεγάλη ρευστότητα και έντονες διακυμάνσεις. Παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας για παροχή αξιόπιστης και βιώσιμης ενέργειας επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες με προτεραιότητα την οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

