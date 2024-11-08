Επενδύσεις Σκλαβενίτη: 280 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2024-2025

θετικό ήταν το πρόσημο για την Σκλαβενίτης το 2023, σύμφωνα με πηγές κοντά στην εταιρεία, καθώς για μία ακόμη χρονιά η επιχείρηση παρέμεινε πιστή στο αναπτυξιακό της πλάνο, θέτοντας σε προτεραιότητα τους πελάτες και τους εργαζομένους της.

Πιο συγκεκριμένα, το 2023 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Σκλαβενίτης (Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, Σκλαβενίτης Κύπρου, Χαλκιαδάκης, THE MART) ανήλθε στα 5,16 δισ. ευρώ έναντι 4,47 δισ. ευρώ το 2022). Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 135,4 εκατ. ευρώ (ποσοστό 2,6% επί του συνολικού κύκλου εργασιών). Οι επενδύσεις ανήλθαν σε 140 εκατ. ευρώ το 2023. Στις 31/12/2023 οι εργαζόμενοι ήταν 36.766, ενώ σήμερα είναι 39.042.

Η Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης (ΕΥΣ) παρουσίασε το 2023 πωλήσεις 4,3 δισ. ευρώ (από 3,7 δισ. ευρώ το 2022). Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 112,6 εκατ. ευρώ (ποσοστό 2,6% επί του συνολικού κύκλου εργασιών). Οι επενδύσεις ανήλθαν σε 119 εκατ. ευρώ το 2023 και αναμένεται να ανέλθουν σε 130 εκατ. ευρώ το 2024. Στις 31/12/2023 οι εργαζόμενοι ήταν 31.863, ενώ σήμερα είναι 33.189.

Στην επίτευξη των ανωτέρω αποτελεσμάτων συνέβαλαν, σύμφωνα με πήγες κοντά στην εταιρεία, η εξαιρετική εξυπηρέτηση και η υψηλή επισκεψιμότητα που διατηρεί η εταιρεία, καθώς και η σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας συγκριτικά με το 2022. Σημειώνεται ότι την προηγούμενη χρονιά η ΕΥΣ προχώρησε στη δημιουργία 2.050 νέων θέσεων εργασίας, απασχολώντας συνολικά 31.863 τον Δεκέμβριο του 2023 (από 29.814 τον Δεκέμβριο του 2022), με τη συνολική μισθοδοσία να ξεπερνάει τα 615 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, θέτοντας σταθερά σε προτεραιότητα τον άνθρωπο, η επιχείρηση το 2023 στάθηκε έμπρακτα στο πλευρό των χιλιάδων εργαζομένων της, μέσα από ένα πλάνο ενίσχυσης συνολικού ύψους άνω των 40 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορούσε στα εξής:

Παροχή έκτακτης ενίσχυσης 300 ευρώ για όλους τους εργαζομένους της το Νοέμβριο του 2023 (συνολικό κόστος άνω των 9,4 εκατ. ευρώ)

Υπογραφή νέας Πολιτικής Αποδοχών και Παροχών ετήσιας αύξησης 30,7 εκατ. ευρώ, μέσω της οποίας οι αποδοχές κατά μέσο όρο αυξήθηκαν κατά 5,17% για 31.400 εργαζομένους, αρχής γενομένης από το Δώρο Χριστουγέννων 2023 και αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία των εργαζομένων στην Επιχείρηση από τις 14-2-2012 έως τις 31-12-2023

Όσον αφορά το πλάνο ανάπτυξης, εντός του 2023 η επιχείρηση υλοποίησε επενδύσεις ύψους 119 εκατ. ευρώ εστιάζοντας στην ενίσχυση του δικτύου της, μέσω της ίδρυσης νέων καταστημάτων στη Γλυφάδα, την Καρδίτσα και την Μυτιλήνη, καθώς και μέσω της απορρόφησης 4 καταστημάτων της αλυσίδας «ΓΕΓΟΣ» στην Ανατολική Αττική και της απορρόφησης της αλυσίδας «AS Αγορά» και των 8 καταστημάτων της στη Λάρισα. Επίσης, εστίασε στην απόκτηση των πρώην εγκαταστάσεων της «ΠΙΤΣΟΣ» στο Ρέντη, στην ανακαίνιση 24 καταστημάτων και σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και εξοικονόμησης ενέργειας σε καταστήματα και λοιπές εγκαταστάσεις.

Το 2024, η επιχείρηση συνεχίζει να ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό της, καθώς από 1η Νοεμβρίου 2024 τέθηκε σε εφαρμογή η κατάργηση των συμβάσεων εξαήμερης απασχόλησης για 5.700 εργαζομένους, οι οποίοι λαμβάνουν ίδιες αποδοχές για σύμβαση πενθήμερης εργασίας.

Επίσης, ανέπτυξε το δίκτυό της προχωρώντας στο άνοιγμα 3 νέων καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη και τη Ρόδο.

Σημειώνεται ότι η επιχείρηση, το 2024 θα πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους 130 εκατ. ευρώ, ενώ, έως το τέλος του 2025 έχει προγραμματίσει επενδύσεις που ξεπερνούν τα 150 εκατ. ευρώ.

Οι επενδύσεις αφορούν σε περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου της και η παράλληλη ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της, στη δημιουργία ενός νέου υπερσύγχρονου κέντρου διανομής 125.000 τ.μ. στην Αττική, στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των υποδομών logistics και στη βελτίωση των υπηρεσιών e-commerce.

Παράλληλα, ο Όμιλος, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας του στην κυπριακή αγορά, τον Ιούνιο του 2024 υπέγραψε συμφωνία για την απόκτηση των 9 καταστημάτων Παπαντωνίου, διασφαλίζοντας πλήρως τις 769 θέσεις εργασίας των Υπεραγορών Παπαντωνίου. Το δίκτυο της Σκλαβενίτης Κύπρου απαρτίζεται πλέον από 27 καταστήματα, με το ανθρώπινο δυναμικό να φτάνει τους 2.350 εργαζομένους.

Επίσης, επιβράβευσε και φέτος τους ανθρώπους της, μέσω παροχής έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 300 ευρώ με τη μορφή δωροεπιταγών σε κάθε έναν εργαζόμενο τον Οκτώβριο του 2024, με το συνολικό ποσό να ξεπερνάει τα 11,4 εκατ. ευρώ για το σύνολο των 38.050 εργαζομένων.

Σήμερα, ο Όμιλος Σκλαβενίτης απασχολεί 39.042 εργαζομένους, διαθέτει συνολικά 537 καταστήματα (510 στην Ελλάδα και 27 στην Κύπρο) και εξυπηρετεί ημερησίως κατά μέσο όρο 700.000 πελάτες.

