Με κέρδη 1,63% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, με πρωταγωνιστή τον τραπεζικό κλάδο.

Το θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές, κυρίως στη Wall Street, στον απόηχο της επικράτησης του Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές, σε συνδυασμό με τις καλές επιδόσεις κερδοφορίας που ανακοινώνουν οι εισηγμένες και κυρίως οι τράπεζες, διαμόρφωσαν θετικό momentum για τη χρηματιστηριακή αγορά.

Ισχυρή κερδοφορία για το εννεάμηνο του 2024 ανακοίνωσαν οι συστημικές τράπεζες, με αποτέλεσμα οι διοικήσεις τους να αυξάνουν τους στόχους για το σύνολο του έτους, ενώ θα πληρώσουν υψηλότερα μερίσματα και θα «σβήσουν» το DTC (αναβαλλόμενη φορολογία) 8 χρόνια νωρίτερα (το 2033 από το 2041).

Οι διεθνείς οίκοι για μία ακόμη φορά έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στις τραπεζικές μετοχές, σημειώνοντας ότι οι αποτιμήσεις τους είναι ελκυστικές.

Για την Εθνική τράπεζα η JP Morgan δίνει τιμή στόχο τα 9,70 ευρώ(κλείσιμο 7,5160 ευρώ) , η Morgan Stanley τα 10,25 ευρώ και η Jefferies τα 11 ευρώ.

Για τη μετοχή της Eurobank, η JP Morgan δίνει τιμή στόχο τα 2,80 ευρώ (σημερινό κλείσιμο 2,0450 ευρώ), η Jefferies τα 2,90 ευρώ και η Morgan Stanley τα 2,63 ευρώ.

Για τη μετοχή της Alpha Bank, η UBS διατηρεί τη τιμή στόχο στα 2,32 ευρώ(σημερινό κλείσιμο 1,5020 ευρώ) και η JP Morgan δίνει τιμή στόχο τα 2,30 ευρώ.

Για τη μετοχή της Πειραιώς η Goldman Sachs διατηρεί την τιμή στόχο στα 5,40 ευρώ (σημερινό κλείσιμο 3,81 ευρώ) , η Deutsche Bank δίνει τιμή στα 5,00 ευρώ , ενώ και η Jefferies στα 5,60 ευρώ . H JP Morgan διατηρεί την τιμή στόχο στα 5,90 ευρώ, η Citi στα 5,20 ευρώ , η Morgan Stanley στα 5,39 ευρώ και η UBS δίνει στόχο τα 5,70 ευρώ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 1.413,13 μονάδες, έναντι 1.390,49 μονάδες της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 1,63%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 9,28%.

Τεχνικά εάν συνεχιστεί η ανοδική πορεία της αγορά, η ζώνη των 1.420 μονάδων αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο προσφοράς, ένα ισχυρό σημείο αντίστασης, η διάσπαση του οποίου θα απαιτήσει μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 2,34% και από τις αρχές του 2024 ενισχύεται σε ποσοστό 10,11%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 0,45%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει μικρή άνοδο 0,25%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 5,07%, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει κέρδη 15,87%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 584,874 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 116,975 εκατ. ευρώ έναντι 145,361 εκατ. ευρώ.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγορά την εβδομάδα που τελειώνει αυξήθηκε κατά 217 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 108,617 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει αύξηση κατά 20,729 δισ. ευρώ.

