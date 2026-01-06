Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρότεινε την Τρίτη να δοθεί στα κράτη-μέλη πρόωρη πρόσβαση σε μέρος των αγροτικών κονδυλίων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034, ώστε να στηριχθούν οι αγρότες, ενόψει συνάντησης για την εξέταση εμπορικής συμφωνίας με τη Mercosur.

«Για να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχουν διαθέσιμοι πρόσθετοι πόροι από το 2028 για την αντιμετώπιση των αναγκών των αγροτών και των αγροτικών κοινοτήτων, προτείνω τα κράτη-μέλη, κατά την υποβολή του αρχικού τους σχεδίου, να έχουν πρόσβαση έως και στα 2/3 του ποσού που κανονικά θα ήταν διαθέσιμο στην ενδιάμεση αναθεώρηση», ανέφερε σε επιστολή της προς τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 45 δισ. ευρώ (52,70 δισ. δολάρια) που μπορούν να κινητοποιηθούν άμεσα για τη στήριξη των αγροτών», πρόσθεσε.

Συνεδριάζουν αύριο οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ

Έστειλε την επιστολή μία ημέρα πριν από συνεδρίαση των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, που συγκλήθηκε την τελευταία στιγμή, με στόχο να πειστεί η Ιταλία και άλλες χώρες-μέλη που εμφανίζονται διστακτικές να στηρίξουν την αμφιλεγόμενη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με το νοτιοαμερικανικό μπλοκ Mercosur.

Η Ιταλία και η Γαλλία τον περασμένο μήνα διέψευσαν τις ελπίδες για συμφωνία τον Δεκέμβριο, λέγοντας ότι δεν είναι έτοιμες να τη στηρίξουν έως ότου αντιμετωπιστούν οι φόβοι των αγροτών για εισροή φθηνών εμπορευμάτων από τη Mercosur, όπως το βοδινό κρέας και η ζάχαρη.

Και οι 27 υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ έχουν προσκληθεί στη συνάντηση στην Επιτροπή, δήλωσε την Τρίτη η Κύπρος που ασκεί την προεδρία της ΕΕ, αν και δεν ήταν ακόμη σαφές πόσοι θα παρευρεθούν.

Οι Ευρωπαίοι επίτροποι αρμόδιοι για τη γεωργία, το εμπόριο και την υγεία αναμένεται να δώσουν διαβεβαιώσεις σχετικά με τη μελλοντική χρηματοδότηση των αγροτών στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), συμπεριλαμβανομένου ενός ταμείου κρίσης ύψους 6,3 δισ. ευρώ στον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η κίνηση της Επιτροπής να συγχωνεύσει τα περιφερειακά ταμεία συνοχής με τα κονδύλια της ΚΑΠ στον επόμενο επταετή προϋπολογισμό ανησύχησε χώρες με ισχυρό αγροτικό τομέα.

Η Επιτροπή θα επανεξετάσει επίσης τους ελέγχους στις εισαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των επιτρεπόμενων ανώτατων ορίων για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ανέφεραν δύο διπλωμάτες της ΕΕ.

«Είναι μια κρίσιμη στιγμή για να συζητηθούν τα αιτήματα των αγροτών», είπε ένας από τους διπλωμάτες.



Πηγή: skai.gr

