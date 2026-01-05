Αλλάζει στάση η Ιταλία στο ζήτημα της Mercosur, καθώς σχεδιάζει να στηρίξει τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με το μπλοκ χωρών της Νότιας Αμερικής, στην ψηφοφορία που αναμένεται να αποτελέσει το τελευταίο μεγάλο εμπόδιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να κλείσει τη συμφωνία, η οποία βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση εδώ και 25 χρόνια.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το ζήτημα, η Ιταλία αναμένεται να υποστηρίξει τη συμφωνία όταν οι πρέσβεις της ΕΕ ψηφίσουν επί του μέτρου στις 9 Ιανουαρίου. Αυτό θα ανοίξει τον δρόμο ώστε η ΕΕ να υπογράψει τη συνθήκη με τις χώρες της Mercosur, Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη, στις 12 Ιανουαρίου.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το Bloomberg, εκπρόσωπος της ιταλικής κυβέρνησης αρνήθηκε να σχολιάσει. Τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί και τα σχέδια ενδέχεται ακόμη να αλλάξουν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέτυχε να οριστικοποιήσει τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου τον περασμένο μήνα, αφού η Ιταλία και η Γαλλία πρωτοστάτησαν σε μια προσπάθεια να «παγώσει» η συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι δεν περιλάμβανε επαρκείς εγγυήσεις για τους Ευρωπαίους αγρότες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Τζόρτζια Μελόνι επιδίωκε πρόσθετα μέτρα προστασίας για τον αγροτικό τομέα, καθώς και επιπλέον χρηματοδότηση για τους αγρότες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

«Τις τελευταίες δύο εβδομάδες υπήρξαν συζητήσεις, δουλειά και πρόοδος», δήλωσε τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο. «Βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο ώστε να εξετάσουμε την υπογραφή της συμφωνίας, ελπίζουμε σύντομα».

Τον περασμένο μήνα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δέχεται έντονες εσωτερικές πιέσεις από τους αγρότες, υποστήριξε ότι η συμφωνία δεν παρέχει επαρκείς εγγυήσεις. Το Σαββατοκύριακο, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι η Γαλλία σχεδιάζει να απαγορεύσει τις εισαγωγές τροφίμων από τη Νότια Αμερική ή άλλες περιοχές, εφόσον περιέχουν φυτοφάρμακα που απαγορεύονται στην ΕΕ.

Η προτεινόμενη συμφωνία είναι η μεγαλύτερη που έχει διαπραγματευτεί ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, οι συνομιλίες διακόπτονταν και επανεκκινούσαν, καθώς οι αξιωματούχοι προσπαθούσαν να κατευνάσουν ανησυχίες σχετικά τόσο με την περιβαλλοντική προστασία όσο και με τα αγροδιατροφικά πρότυπα των χωρών της Mercosur.

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ–Mercosur θα δημιουργούσε μια ενιαία αγορά 780 εκατομμυρίων καταναλωτών, καταργώντας σταδιακά τους δασμούς σε προϊόντα όπως τα αυτοκίνητα και δίνοντας στην Ευρώπη ευκολότερη πρόσβαση στον τεράστιο αγροτικό τομέα της Mercosur. Παράλληλα, θα επέτρεπε και στις δύο πλευρές να μειώσουν την εξάρτησή τους από τις ΗΠΑ, μετά την επιβολή παγκόσμιων δασμών από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Bloomberg Economics, η συμφωνία θα μπορούσε να ενισχύσει την οικονομία της Mercosur έως και κατά 0,7% και της Ευρώπης κατά 0,1%. Σε γεωπολιτικό επίπεδο, θα ενίσχυε επίσης το αποτύπωμα της ΕΕ σε μια περιοχή όπου η Κίνα έχει αναδειχθεί σε βασικό βιομηχανικό προμηθευτή και αγοραστή πρώτων υλών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.