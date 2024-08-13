Ο οίκος αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας Fitch υποβάθμισε χθες Δευτέρα κατά μια βαθμίδα το αξιόχρεο του δημοσίου του Ισραήλ, από το επίπεδο «Α+» στο «Α», εξαιτίας του πολέμου με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος είναι ενδεχόμενο «να διαρκέσει ως το 2025», κατ’ αυτόν.

«Ο πόλεμος στη Γάζα θα μπορούσε να διαρκέσει ως το 2025 και υπάρχουν κίνδυνοι διεύρυνσής του σε άλλα μέτωπα», εκτίμησε ο οίκος στο σημείωμά του με οποίο ανακοίνωσε την υποβάθμιση.

«Πέρα από τις ανθρώπινες απώλειες, θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε επιπρόσθετες στρατιωτικές δαπάνες, την καταστροφή υποδομών, καθώς και να προκαλέσει ζημία διαρκείας στην οικονομική δραστηριότητα και στις επενδύσεις, κάτι που θα συνεπαγόταν νέα επιδείνωση της προοπτικής του Ισραήλ όσον αφορά τους πιστωτικούς δείκτες».

Τα δημοσιονομικά έχουν ήδη υποστεί πλήγμα και η χώρα αναμένεται να καταγράψει δημοσιονομικό έλλειμμα φέτος, συμπληρώνει ο Φιτς.

Τον Φεβρουάριο, ο οίκος αξιολόγησης Moody’s ήταν ο πρώτος που μείωσε το αξιόχρεο του Ισραήλ, επίσης κατά μια βαθμίδα, στο «Α2», εξαιτίας του πολέμου.

Ο οίκος αξιολόγησης S&P Global συντόνισε το βήμα τον Απρίλιο, υποβαθμίζοντας το αξιόχρεο του δημοσίου του Ισραήλ από το «ΑΑ-» σε «Α+» -διατηρώντας το πάντως σε επίπεδο που σημαίνει πως μπορεί να αποπληρώνει με άνεση τις οφειλές του-, επικαλούμενος επίσης τους «αυξημένους γεωπολιτικούς κινδύνους».

Νωρίτερα χθες η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία κάλεσαν από κοινού να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός «χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση» ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι χώρες που μεσολαβούν στις έμμεσες διαπραγματεύσεις -το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ- κάλεσαν προ ημερών να επαναληφθούν μεθαύριο Πέμπτη 15η Αυγούστου οι συνομιλίες για την κήρυξη ανακωχής, που θα συνοδευτεί από την απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων στον θύλακο με αντάλλαγμα την απελευθέρωση παλαιστινίων εγκλείστων σε ισραηλινές φυλακές. Η ισραηλινή κυβέρνηση επιβεβαίωσε χθες πως θα συμμετάσχει.

Από την πλευρά της, η Χαμάς κάλεσε προχθές Κυριακή τους μεσολαβητές να παρουσιάσουν «οδικό χάρτη» για την «εφαρμογή» της πρότασης που παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και εγκρίθηκε με «απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», αντί να γίνουν «περισσότερες διαπραγματεύσεις».

Σύμφωνα με τον Φιτς, η συνέχιση του πολέμου την επόμενη χρονιά θα υποχρέωνε το Ισραήλ να διατηρήσει σε υψηλό επίπεδο τις στρατιωτικές δαπάνες του και θα προκαλούσε ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα στους τομείς του τουρισμού, των κατασκευών και της παραγωγής σε παραμεθόριες ζώνες.

Το Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, που χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ, μετά την επίθεσή της σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 1.198 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας που εξαπολύθηκαν σε αντίποινα στον μικρό παλαιστινιακό θύλακο υπό πολιορκία έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι τώρα τουλάχιστον 39.897 άνθρωποι, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

