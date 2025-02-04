Στο 1,5 λεπτό/kWh η επιδότηση ρεύματος και τον Φεβρουάριο

Το ύψος της έκτακτης στήριξης στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, που αφορά σε καταναλώσεις του Φεβρουαρίου ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Συγκεκριμένα, οι ενισχύσεις για την ηλεκτρική ενέργεια σε οικιακά τιμολόγια και για όλες τις παροχές κύριας και μη κύριας κατοικίας, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανεξαρτήτως παρόχου, διαμορφώνονται ως εξής:

- Για μηνιαίες καταναλώσεις έως 500kWh, η ενίσχυση διαμορφώνεται σε 15 €/MWh ή 1,5 λεπτό/kWh. Η κατηγορία αυτή καταλαμβάνει το 90% των νοικοκυριών στην Ελλάδα.

Σημειώνεται πως οι ενισχύσεις αφορούν σε καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας.

- Στα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), η ενίσχυση ανέρχεται σε 35 €/MWh ή 3,5 λεπτά/kWh για το σύνολο της κατανάλωσης.

Το συνολικό κόστος της ενίσχυσης για τον Φεβρουάριο ανέρχεται σε 19,6 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι η μεσοσταθμική τιμή του «πράσινου τιμολογίου» για τους τρεις μεγαλύτερους προμηθευτές σε μερίδιο αγοράς στη Χαμηλή Τάση (άνω του 80% της οικιακής κατανάλωσης), συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης Φεβρουαρίου, ανέρχεται σε 140,6 €/MWh ή 14,06 λεπτά/kWh και διατηρείται στο επίπεδο των δύο προηγούμενων μηνών.

Υπογραμμίζεται, επίσης, ότι η μέση τιμή χονδρικής, πανευρωπαϊκά, τους προηγούμενους τέσσερις μήνες βαίνει αυξανόμενη. Τον Οκτώβριο του 2024 διαμορφώθηκε η μέση τιμή χονδρικής στην ΕΕ σε: 82,74 €/MWh, τον Νοέμβριο του 2024 σε: 112,18 €/MWh, τον Δεκέμβριο του 2024 σε: 107,61 €/MWh και τον Ιανουάριο του 2025 σε: 112,03 €/MWh. Όσον αφορά στον τρέχοντα μήνα, η μέση τιμή χονδρικής στην ΕΕ διαμορφώνεται, μέχρι στιγμής, σε 127,17 €/MWh. Συνεπώς, παρά, τις αυξήσεις που παρατηρούνται στις χονδρεμπορικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ, οι εγχώριες τιμές λιανικής διατηρούνται, σε σταθερό επίπεδο, για τους καταναλωτές.



Πηγή: skai.gr

