Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Άνοδος 0,25%, στα 76,44 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με μικρά κέρδη έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ, της Viohalco και της Motor Oil.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.436,11 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,25%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.429,26 μονάδες (-0,23%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 76,44 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 17.625.148 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,26%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,16%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (+3,70%), της Viohalco (+3,13%), της Motor Oil (+2,65%) και της Jumbo (+2,06%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΤΕ (-1,65%, της Πειραιώς (-0,88%) και της ΔΕΗ (-0,86%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 6.157.048 και 2.617.571 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 12,77 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 11,90 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 52 μετοχές, 38 πτωτικά και 27 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Vidavo +9,32% και Κέκροψ +5,67%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Centric -2,37% και ΟΤΕ -1,65%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 33,2500 -0,15%

ALPHA BANK: 1,5940 +0,47%

AEGEAN AIRLINES: 11,0500 -0,09%

VIOHALCO: 5,9400 +3,13%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,6800 +0,45%

ΔΑΑ: 7,8480 +0,90%

ΔΕΗ: 11,5700 -0,86%

COCA COLA HBC: 31,8000 -0,25%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,1000 +3,70%

ΕΛΠΕ: 7,1400 +0,56%

ELVALHALCOR: 1,8260 +0,33%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,1520 +0,87%

ΕΥΔΑΠ: 5,6500 +1,44%

EUROBANK: 2,0900 +0,48%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1400 αμετάβλητη

MOTOR OIL: 21,7000 +2,65%

JUMBO: 22,8000 +2,06%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,4400 +0,53%

ΟΛΠ: 26,0500 -0,19%

ΟΠΑΠ: 16,1900 +0,56%

ΟΤΕ: 14,9400 -1,65%

AUTOHELLAS: 11,2200 αμετάβλητη

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8220 -0,88%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,000 +0,20%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,1400 +0,21%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

