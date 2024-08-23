Γιατροί, συνεργεία αυτοκινήτων, εταιρείες πάρκινγκ και ενοικίασης οχημάτων, γυμναστήρια, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκδρομών, είναι ορισμένοι από τους επαγγελματικούς κλάδους που από τον επόμενο μήνα θα υποχρεωθούν να τηρούν το Ψηφιακό Πελατολόγιο.

Πρόκειται για ένα λογιστικό πρόγραμμα, που θα είναι ανοικτό κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης και θα είναι διασυνδεδεμένο με το Τaxis, προκειμένου να μην μπορεί να παραβιαστεί και να αλλοιωθούν τα δεδομένα.

Με αυτόν τον τρόπο θα καταχωρείται ο αριθμός των πελατών κάθε επαγγελματία και θα συγκρίνεται με τον αριθμό των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών που θα εκδίδονται και θα διαβιβάζονται στα ηλεκτρονικά βιβλία myData. Εφόσον διαπιστώνεται ότι σε μια επαγγελματική εγκατάσταση δηλώνεται περιορισμένος αριθμός πελατών, τότε αυτό θα αποτελεί κριτήριο για την πραγματοποίηση επιτόπιου ελέγχου.

Ειδικά για τα συνεργεία- τα οποία η ΑΑΔΕ έχει κατατάξει στη λίστα «υψηλού κινδύνου»- γίνεται και αναλυτική χαρτογράφηση- καταγραφή, από το υπουργείο Μεταφορών, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στη φορολογική αρχή να προχωρήσει με ακρίβεια στην υποχρέωση του Ψηφιακού Πελατολογίου.

Σ’ αυτό το ειδικό Μητρώο θα καταχωρηθούν στοιχεία όπως: ο συνολικός αριθμός των συνεργείων στη χώρα (ανά Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα κλπ.). Εάν πρόκειται για ιδιωτικά ή δημόσια, την κατηγορία των συνεργείων (για βαριά ή ελαφρά οχήματα), τον αριθμό των υπεύθυνων τεχνικών, κτιριακές εγκαταστάσεις κ.αλ.

Τέλη και ανασφάλιστα …

Η ΑΑΔΕ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα αναπτύξουν από το Σεπτέμβριο και ειδική πλατφόρμα για διασταυρώσεις, προκειμένου να εντοπισθούν ανασφάλιστα οχήματα, απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, και χωρίς ΚΤΕΟ.

Οι έλεγχοι θα γίνονται μια φορά το εξάμηνο ενώ τα πρόστιμα για τους παραβάτες θα ξεκινούν από τα 250 ευρώ και μπορεί να φτάσουν ανάλογα με την παράβαση, σε περίπτωση υποτροπής, ακόμα και τα 30.000 ευρώ. Οι έλεγχοι θα γίνονται με scanner και στον δρόμο με ειδικά templets που θα έχουν στην διάθεση τους οι ελεγκτές.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης των ψηφιακών της εργαλείων, η ΑΑΔΕ, θα θέσει σε λειτουργία μια ακόμα εφαρμογή με την οποία θα ενημερώνεται αυτόματα από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) για τυχόν μεταβολές ή διάφορες αλλαγές με στόχο να εντοπίζει περίεργες αυξήσεις κεφαλαίου, ή αλλαγές στη μετοχική σύνθεση. Με τη διασύνδεση η εφορία θα λαμβάνει αναλυτικά στοιχεία που αφορούν μεταβολές διοικήσεων, μεταφορές μετοχών ή κεφαλαίων, αλλά και οποιαδήποτε κίνηση των διοικούντων ενώ θα εντοπίζει εύκολα επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση.

Ψηφιακή γίνεται και η διαδικασία για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου: Με την νέα υπηρεσία ένας φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας ή αλλοδαπής, θα μπορεί να ορίσει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, φορολογικό κάτοικο Ελλάδας, ως φορολογικό εκπρόσωπο για σκοπούς συμμόρφωσης με τις τυπικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον κώδικα φορολογικής διαδικασίας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.