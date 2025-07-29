Τι ψάχνουν οι ψηφιακοί νομάδες στην Ελλάδα;

Η παγκόσμια εξάπλωση της τηλεργασίας τα τελευταία χρόνια οδήγησε σε μία εντελώς νέα κατηγορία ταξιδιωτών: τους ψηφιακούς νομάδες (digital nomads). Δεν πρόκειται για τουρίστες, αλλά για επαγγελματίες με ευέλικτο τρόπο ζωής, που εργάζονται εξ αποστάσεως και επιλέγουν να ζουν για εβδομάδες ή και μήνες κάθε φορά σε διαφορετικές χώρες. Το προφίλ τους, σύμφωνα με μελέτη του 2025, είναι κατά κύριο λόγο νεανικό: η πλειονότητα ανήκει στις γενιές των Millennials και Gen Z, δηλαδή σε ηλικίες από τα 20 έως τα 45, ενώ η μέση ηλικία τους κυμαίνεται σήμερα γύρω στα 39 έτη.

Η Ελλάδα έχει αρχίσει να συγκαταλέγεται στους δημοφιλέστερους προορισμούς παγκοσμίως για τους digital nomads, και αυτό δεν είναι τυχαίο. Με ήπιο κλίμα, φυσική ομορφιά, πλούσια γαστρονομία, ασφαλές περιβάλλον και προσιτό κόστος ζωής, συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προσφέρει τον συνδυασμό όσων αναζητούν. Ωστόσο, για να προσελκύσει κανείς και να κρατήσει αυτό το κοινό, δεν αρκούν οι τουριστικές υποδομές. Χρειάζονται ακίνητα που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός ανθρώπου που εργάζεται, ζει και δημιουργεί εξ αποστάσεως.

Από τουρίστας, ένοικος

Ο ψηφιακός νομάς δε χρειάζεται απλώς ένα κατάλυμα για να μείνει. Χρειάζεται ένα προσωρινό σπίτι που να εξυπηρετεί πλήρως την καθημερινότητά του. Το παραδοσιακό μοντέλο φιλοξενίας που βασίζεται στη θέα, την εγγύτητα στην παραλία και τις βασικές ανέσεις δεν ανταποκρίνεται σε όλες τις ανάγκες του.

Το κοινό αυτό εργάζεται για πολλές ώρες καθημερινά, επικοινωνεί με πελάτες ή ομάδες στο εξωτερικό, χρειάζεται σταθερή ρουτίνα και συνδυάζει την ανάγκη για επαγγελματική απόδοση και ποιοτική ζωή. Ένα ακίνητο που ανταποκρίνεται σε αυτόν τον τρόπο ζωής μπορεί να ξεχωρίσει, να πετύχει υψηλότερες αποδόσεις και μεγαλύτερης διάρκειας κρατήσεις, ελαχιστοποιώντας την εποχικότητα και την φθορά από τις συνεχείς αλλαγές ενοίκων.

Υποδομές επαγγελματικού επιπέδου: το Wi-Fi δεν είναι παροχή δεύτερης κατηγορίας

Το πρώτο, και συχνότερο, κριτήριο που αναφέρουν οι ψηφιακοί νομάδες στις πλατφόρμες αξιολόγησης είναι η σύνδεση στο διαδίκτυο. Όταν η εργασία τους εξαρτάται από τη συνεχή πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία, πλατφόρμες επικοινωνίας και αποθήκευση στο cloud, το Wi-Fi δεν μπορεί να είναι απλώς καλό.

Το ελάχιστο αποδεκτό είναι ταχύτητες πάνω από 50 Mbps για download και upload, χωρίς καθυστερήσεις ή διακοπές. Οι πιο προνοητικοί ιδιοκτήτες επενδύουν σε ολοκληρωμένα συστήματα Wi-Fi για κάλυψη σε όλο τον χώρο, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις παλαιότερων κτιρίων, ή ακόμα και μια γραμμή οπτικών ινών, καθώς είναι, πλέον, βασική προϋπόθεση.

Η τεχνολογία δεν σταματά εκεί. Οι αυτοματισμοί (έξυπνοι θερμοστάτες, απομακρυσμένο check-in, κάμερες εισόδου, έξυπνες κλειδαριές) δεν είναι πια μια ακόμα καινοτομία αλλά αναμενόμενη διευκόλυνση. Το ίδιο ισχύει για σύγχρονες παροχές όπως τηλεοράσεις με πρόσβαση σε εφαρμογές streaming, ηχοσυστήματα Bluetooth και σταθμούς φόρτισης.

Εργονομία και καθημερινότητα: ένα σπίτι που λειτουργεί σωστά

Ο χώρος εργασίας μέσα στο ακίνητο είναι απόλυτα σημαντικός. Δεν επαρκεί ένα τραπέζι κουζίνας ή μια γωνιά του σαλονιού. Χρειάζεται ξεκάθαρη οριοθέτηση, άνετη καρέκλα, ρυθμιζόμενος φωτισμός, καλός αερισμός και ελάχιστοι θόρυβοι. Ιδανικά, το κατάλυμα θα πρέπει να διαθέτει χώρο που μετατρέπεται εύκολα σε γραφείο, ακόμα και σε διαρρύθμιση με ενιαίους χώρους.

Επιπλέον, η καθημερινή ζωή ενός ψηφιακού νομά δεν διαφέρει πολύ από αυτή ενός μόνιμου κατοίκου. Χρειάζεται πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, πλυντήριο ρούχων, επαρκή αποθηκευτικό χώρο, άνετο στρώμα και λειτουργικό σύστημα θέρμανσης ή ψύξης. Όσα περισσότερα από αυτά διατίθενται, τόσο μεγαλύτερη είναι και η πιθανότητα θετικής αξιολόγησης και επαναλαμβανόμενων κρατήσεων.

Έμφαση δίνεται, επίσης, σε θέματα οικολογίας και βιωσιμότητας. Η παρουσία κάδων ανακύκλωσης, φίλτρων νερού, ανεμιστήρων αντί για κλιματιστικά, ή βιοδιασπώμενων καθαριστικών κάνει τη διαφορά. Οι ψηφιακοί νομάδες προτιμούν επιχειρήσεις που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες τους.

Γειτονιές με ψυχή, όχι με τουριστική δημοφιλία

Αντίθετα από ό,τι πιστεύουν πολλοί ιδιοκτήτες, οι ψηφιακοί νομάδες δεν αναζητούν διαμονή σε δημοφιλή τουριστικά μέρη. Η τοποθεσία έχει σημασία, αλλά τα κριτήρια είναι διαφορετικά: ευκολία μετακίνησης με ΜΜΜ, πρόσβαση σε καφετέριες με καλό Wi-Fi, ύπαρξη coworking χώρων σε κοντινή απόσταση, αγορές με τοπικά προϊόντα, ζωντανή πολιτιστική δραστηριότητα.

Περιοχές όπως το Παγκράτι, η Κυψέλη ή τα Άνω Πετράλωνα στην Αθήνα, τα Χανιά στην Κρήτη, και πολλά ακόμη μέρη αυτού του προφίλ, κερδίζουν συνεχώς έδαφος, όχι λόγω της τουριστικής προβολής τους, αλλά επειδή προσφέρουν συνθήκες διαβίωσης που συνδυάζουν αυθεντικότητα, λειτουργικότητα και προσβασιμότητα.

Απόδοση επένδυσης: τι σημαίνει αυτό για τον ιδιοκτήτη

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το 47,4% των digital nomads παραμένει σε έναν προορισμό από έναν έως τρεις μήνες, ενώ το 78,9% δηλώνει ότι η διάρκεια παραμονής εξαρτάται από το επίπεδο ικανοποίησής του από τον προορισμό. Η διαμονή τους συνεπάγεται ελάχιστη φθορά, λιγότερες απαιτήσεις και υψηλή συνέπεια στις πληρωμές, ενώ μεταφράζεται σε λιγότερα κενά στη διαθεσιμότητα, πιο σταθερά έσοδα και μειωμένη ανάγκη για συνεχή διαχείριση.

Έτσι, κάθε βήμα προς τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του ακινήτου γίνεται πιο εύκολο, με σταθερή υποστήριξη από μία τράπεζα που γνωρίζει καλά τις απαιτήσεις της σύγχρονης φιλοξενίας.

