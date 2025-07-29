Οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα στη Στοκχόλμη

Κορυφαίοι αξιωματούχοι των οικονομικών Υπουργείων των ΗΠΑ και της Κίνας έφτασαν την Τρίτη στον τόπο διεξαγωγής του τελευταίου γύρου των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων, που αυτή τη φορά λαμβάνουν χώρα στη Στοκχόλμη, μετά από προηγούμενες διαπραγματεύσεις στο Λονδίνο και τη Γενεύη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να παγώσουν οι περιορισμοί στις εξαγωγές ειδών τεχνολογίας από τις ΗΠΑ στην Κίνα για να αποφύγει το ενδεχόμενο να ενσκήψει κώλυμα στις διαπραγματεύσεις της Ουάσιγκτον με το Πεκίνο για το εμπόριο και για να μπορέσει να οργανωθεί συνάντησή του αργότερα φέτος με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, ανέφερε χθες η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πηγές της ενημερωμένες σχετικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.