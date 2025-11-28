Ευρωζώνη: Σε ήπια πορεία η ανάπτυξη και ο πληθωρισμός

Η ανάπτυξη και ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ παραμένουν σε ήπια πορεία, όπως έδειξαν την Παρασκευή, 28/11, μια σειρά από νέα στοιχεία, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων ότι δεν αναμένονται σύντομα νέες μειώσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η ανάπτυξη έχει αποδειχθεί πιο ανθεκτική απ’ ό,τι αναμενόταν, απέναντι στην αβεβαιότητα του διεθνούς εμπορίου, χάρη εν μέρει στη σφιχτή αγορά εργασίας, ενώ ο πληθωρισμός κινείται καθ’ όλη τη χρονιά κοντά στον στόχο του 2% της ΕΚΤ, σε συμφωνία με τις μακροχρόνιες προβλέψεις.

Παρότι τα εθνικά στοιχεία δείχνουν μεγάλες αποκλίσεις εντός της ευρωζώνης - από την ακμάζουσα Ισπανία, έως τη Γερμανία που παλεύει να ξεφύγει από χρόνια στασιμότητας - η συνολική εικόνα υποδεικνύει σταθερό πληθωρισμό και συνεχιζόμενη, έστω και υποτονική, οικονομική ανάπτυξη.

Μεγάλες αποκλίσεις στο μπλοκ

«Κανένα από τα πολυάριθμα και ποικίλα σημερινά στοιχεία δεν υποδηλώνει ότι η ανάπτυξη ή ο πληθωρισμός θα αποκλίνουν αισθητά από το βασικό σενάριο της ΕΚΤ στο άμεσο μέλλον», δήλωσε ο Mateusz Urban της Oxford Economics.

Ο πληθωρισμός παρέμεινε σταθερός στο 0,8% στη Γαλλία, επιταχύνθηκε στο 2,6% στη Γερμανία, μειώθηκε ελαφρώς στο 3,1% στην Ισπανία και υποχώρησε στο 1,1% από 1,3% στην Ιταλία.

Σε συνδυασμό με τα στοιχεία από άλλες μικρότερες χώρες, τα δεδομένα δείχνουν ότι ο πληθωρισμός στο σύνολο των 20 χωρών της ευρωζώνης παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,1%, κάτι που δεν αποτελεί γεγονός ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την ΕΚΤ ενόψει της συνεδρίασης της 18ης Δεκεμβρίου.

Η σχετικά αισιόδοξη στάση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής αναμένεται να ενισχυθεί και από την έρευνα για τις προσδοκίες των καταναλωτών της ίδιας της ΕΚΤ, η οποία δείχνει αμετάβλητες προσδοκίες για τον πληθωρισμό σε ορίζοντα τριών και πέντε ετών, καθώς και γενικά σταθερά σχέδια για εισοδήματα και δαπάνες.

Οι χρηματοαγορές θεωρούν σχεδόν απίθανη μια μεταβολή επιτοκίων τον επόμενο μήνα, αποδίδοντας μόνο πιθανότητα 1/3 για μία ακόμη μείωση μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους.

Η Γερμανία ακόμη δυσκολεύεται

Τα στοιχεία για τις δαπάνες και την ανεργία στη Γερμανία δεν ήταν εντυπωσιακά, ωστόσο ευθυγραμμίζονται με τις εκτιμήσεις ότι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης παραμένει σταθερή ή αναπτύσσεται με τον χαμηλότερο δυνατό ρυθμό.

Η Γερμανία βρίσκεται σε στασιμότητα εδώ και τρία χρόνια, καθώς οι βιομηχανικές εξαγωγές της χάνουν μερίδιο αγοράς λόγω υψηλού κόστους και ολοένα σκληρότερου κινεζικού ανταγωνισμού, γεγονός που συγκρατεί την καταναλωτική εμπιστοσύνη.

Αυτό οδήγησε τις λιανικές πωλήσεις σε πτώση 0,3% τον Οκτώβριο, μια σχετικά αδύναμη επίδοση. Ωστόσο, η αγορά εργασίας παρέμεινε ανθεκτική, με τον αριθμό των ανέργων ουσιαστικά αμετάβλητο τον Νοέμβριο.

«Η αγορά εργασίας έχει αποφύγει το χειρότερο σενάριο… και τα στοιχεία θα φέρουν τουλάχιστον κάποια ανακούφιση στη δημόσια συζήτηση», δήλωσε ο οικονομολόγος της ING, Carsten Brzeski. «Ωστόσο, ένα σημείο καμπής δεν φαίνεται κοντά, τουλάχιστον όχι ακόμη».

Η συζήτηση για νέες μειώσεις επιτοκίων

Αν και η ΕΚΤ είναι απίθανο να μειώσει τα επιτόκια τον Δεκέμβριο, η συζήτηση για περαιτέρω χαλάρωση μπορεί να αναζωπυρωθεί στις αρχές του νέου έτους.

Η πτώση των τιμών της ενέργειας αναμένεται να ρίξει τον πληθωρισμό κάτω από τον στόχο το 2026 και ορισμένοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής φοβούνται ότι οι χαμηλές μετρήσεις μπορεί να επηρεάσουν τις προσδοκίες και να παγιώσουν αδύναμη πληθωριστική δυναμική.

Ωστόσο, η ΕΚΤ συνήθως προσπερνά τη μεταβλητότητα που προκαλείται από τις τιμές της ενέργειας και επικεντρώνεται στη μεσοπρόθεσμη προοπτική. Ο επικεφαλής οικονομολόγος της, Philip Lane, έχει επίσης προειδοποιήσει ότι οι πιέσεις στις τιμές, εξαιρουμένης της ενέργειας, παραμένουν ακόμη υπερβολικά υψηλές.

Ενώ η ΕΚΤ κρατά ανοικτό το ενδεχόμενο νέων μειώσεων επιτοκίων, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν βιάζεται να αλλάξει πολιτική, ενώ ορισμένοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι ενδέχεται ήδη να έχει ολοκληρώσει τον κύκλο μειώσεων, μετά τη μείωση του επιτοκίου καταθέσεων στο μισό μέσα σε έναν χρόνο έως τον Ιούνιο.

