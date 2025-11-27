NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την εκταμίευση πάνω από 4 δισ. ευρώ σε 4 κράτη μέλη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χθες την εκταμίευση συνολικού ποσού 4,1 δισ. ευρώ σε τέσσερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) (Ελλάδα, Πορτογαλία, Σλοβενία και Αυστρία), στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, του κεντρικού στοιχείου του NextGenerationEU.

Η Ελλάδα θα λάβει 2,1 δισ. ευρώ για τη στήριξη κρίσιμων τομέων, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, η δημόσια διοίκηση, η φορολογία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το βιώσιμο βιομεθάνιο.

Η Πορτογαλία θα λάβει 1,06 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης, της στέγασης, της διαχείρισης δασικών πυρκαγιών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και μέτρων για την τόνωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η Αυστρία θα λάβει 515,5 εκατ. ευρώ για να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας στο σύστημα μακροχρόνιας φροντίδας και για να αναπτύξει φωτοβολταϊκά συστήματα για κατοικίες, αλλά και ένα πρόγραμμα πριμοδότησης επισκευών για ηλεκτρονικές συσκευές.

Τέλος, η Σλοβενία θα λάβει 439,7 εκατ. ευρώ, τα οποία θα στηρίξουν τη μακροχρόνια φροντίδα, την ενεργειακή απόδοση, τις σιδηροδρομικές υποδομές και την ψηφιακή εκπαίδευση και επιστήμη.

Κορίνα Γεωργίου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.