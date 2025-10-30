Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση την Πέμπτη, χωρίς να δώσει ταυτόχρονα καμία ένδειξη για τις επόμενες κινήσεις της, απολαμβάνοντας μια σπάνια περίοδο χαμηλού πληθωρισμού και σταθερής ανάπτυξης, ακόμη και ενόψει των αναταραχών που προκαλούνται από τις μεταβαλλόμενες εμπορικές σχέσεις.

Η ΕΚΤ διατήρησε τα επιτόκια στο 2%, όπου βρίσκονται από τον Ιούνιο, αλλά από τότε παραμένει αδρανής, καθιστώντας σαφές ότι δεν βιάζεται να αλλάξει την πολιτική της, δεδομένου ότι ο πληθωρισμός βρίσκεται εντός στόχου, ένα ιδανικό σημείο που δεν έχουν επιτύχει ούτε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, ούτε η Τράπεζα της Αγγλίας, ούτε η Τράπεζα της Ιαπωνίας, σημειώνει το Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι η κεντρική τράπεζα της Ευρώπης ξεκίνησε τις μειώσεις των επιτοκίων της το καλοκαίρι του 2024 και έκτοτε τα έχει περικόψει συνολικά κατά 200 μονάδες βάσης. Στις τελευταίες τρεις συνεδριάσεις ωστόσο η τράπεζα έχει κρατήσει στάση αναμονής.

Στην ανακοίνωσή της η ΕΚΤ επανέλαβε επίσης τη μακροχρόνια δέσμευσή της ότι τα δεδομένα θα συνεχίσουν να καθοδηγούν τις κινήσεις της και ότι δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για κάτι, διατηρώντας όλες τις επιλογές στο τραπέζι.

«Ο πληθωρισμός παραμένει κοντά στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% και η αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προοπτικές του πληθωρισμού είναι σε γενικές γραμμές αμετάβλητη», προσθέτει η ΕΚΤ στην ανακοίνωσή της, σημειώνοντας ότι «η οικονομία συνέχισε να αναπτύσσεται παρά το δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον».

«Η ισχυρή αγορά εργασίας, οι σταθεροί ισολογισμοί του ιδιωτικού τομέα και οι προηγούμενες μειώσεις επιτοκίων του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένουν σημαντικές πηγές ανθεκτικότητας», προσθέτει η ΕΚΤ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «οι προοπτικές εξακολουθούν να είναι αβέβαιες, ιδίως λόγω των συνεχιζόμενων παγκόσμιων εμπορικών διαφορών και των γεωπολιτικών εντάσεων».

Ορισμένοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής βλέπουν πάντως μεγαλύτερο κίνδυνο χαμηλότερης ανάπτυξης και πληθωρισμού, γεγονός που δικαιολογεί περαιτέρω χαλάρωση της πολιτικής. Οι χρηματοοικονομικοί επενδυτές συμμερίζονται επίσης αυτές τις ανησυχίες και εκτιμούν ότι υπάρχει πιθανότητα 40% έως 50% για μια ακόμη μείωση των επιτοκίων μέχρι το επόμενο καλοκαίρι.\

Η άλλη πλευρά υποστηρίζει ότι οι μεγαλύτερες δαπάνες της Γερμανίας για την άμυνα και τις υποδομές αλλάζουν ριζικά τις προοπτικές και θα ωθήσουν την ανάπτυξη και τις τιμές ακόμη και χωρίς περαιτέρω δράση της ΕΚΤ.

Η σημερινή απόφαση δεν αποτελεί έκπληξη για τις αγορές, καθώς και οι 88 οικονομολόγοι που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Reuters δεν προέβλεπαν κάποια αλλαγή στα επιτόκια αυτό τον μήνα.

Παρόλα αυτά, η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, είναι απίθανο να αποκλείσει το ενδεχόμενο περαιτέρω χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής, καθώς το συνεχώς μεταβαλλόμενο καθεστώς δασμών των ΗΠΑ δεν έχει ακόμη επηρεάσει πλήρως την οικονομία, διατηρώντας την αβεβαιότητα σε υψηλά επίπεδα και αυξάνοντας τον κίνδυνο υπερβολικής μείωσης του πληθωρισμού.

Χθες, Τετάρτη, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) ανακοίνωσε ότι μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, στο εύρους του 3,75% με 4%, σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών. Σημειώνεται ότι πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη μείωση επιτοκίων φέτος.

