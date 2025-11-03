Η βιομηχανική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη έμεινε στάσιμη τον Οκτώβριο, καθώς οι παραγγελίες παρέμειναν στάσιμες και οι απασχολούμενοι στη βιομηχανία μειώθηκαν, με την Ελλάδα να καταγράφει ωστόσο την ισχυρότερη βελτίωση, έδειξε σήμερα έρευνα, παρά το γεγονός ότι η παραγωγή στην εν λόγω περιφέρεια συνέχισε να αυξάνεται για όγδοο διαδοχικό μήνα.

Ο τελικός δείκτης υπευθύνων προμηθείων HCOB Eurozone Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI), που καταρτίζεται από την S&P Global, καταγράφηκε στο 50,0 τον Οκτώβριο, όπως ήταν η προκαταρκτική εκτίμηση και λίγο υψηλότερα από το 49,8 του Σεπτεμβρίου, αλλά ευρισκόμενος ακριβώς στο όριο ανάμεσα στην ανάπτυξη και τη συρρίκνωση.

Η παραγωγή αυξήθηκε οριακά για όγδοο διαδοχικό μήνα, αλλά χωρίς δυναμισμό, στο 51,0, από 50,9 το Σεπτέμβριο. Οι νέες παραγγελίες παρέμειναν υποτονικές, καθώς ούτε αυξήθηκαν ούτε μειώθηκαν έπειτα από περισσότερο από τρία χρόνια σχεδον διαρκούς συρρίκνωσης.

Οι παραγγελίες για εξαγωγές μειώθηκαν για τέταρτο διαδοχικό μήνα, επιβραδύνοντας τη συνολική ζήτηση για ευρωπαϊκά προϊόντα.

Η μείωση στα μισθολόγια επιταχύνθηκε ελαφρώς, παρατείνοντας τη συρρίκνωση των εργαζομένων στο μεταποιητικό τομέα σε σχεδόν δυόμισι χρόνια.

«Οι μειώσεις θέσεων εργασίας συνεχίσθηκαν και μάλιστα αυξήθηκαν λίγο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της ασθενικής ζήτησης, η οποία υποχρεώνει εταιρείες να μειώσουν τα κόστη ή να αυξήσουν την παραγωγικότητα», λέει ο Σάιρους ντε λα Ρούμπια, επικεφαλής των οικονομολόγων της Hamburg Commercial Bank.

Οι επιδόσεις διακυμάνθηκαν σημαντικά στην περιφέρεια της ευρωζώνης.

Η Ελλάδα και η Ισπανία κατέγραψαν την ισχυρότερη βελτίωση, με τους αντίστοιχους δείκτες PMI στο 53,5 και στο 52,1. Σε αντίθεση, η Γερμανία και η Γαλλία, οι ισχυρότερες οικονομίες του συνασπισμού, συνέχισαν να συρρικώνονται, στο 49,6 και στο 48,8 αντιστοίχως.

