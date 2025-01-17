Μείωση κατέγραψε το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Eυρωζώνης τον Νοέμβριο του 2024, εξέλιξη που οφείλεται στη συρρίκνωση του πλεονάσματος των υπηρεσιών και του χαμηλότερου πρωτογενούς εισοδήματος, το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία όπως μισθούς και πληρωμές μερισμάτων.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την Παρασκευή, το συνολικό πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών των 20 χωρών που μοιράζονται το ευρώ, περιορίστηκε στα 26,98 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2024, από τα 30,17 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο. Με βάση τα μη προσαρμοσμένα στοιχεία, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών του μπλοκ μειώθηκε στα 34,62 δισ. ευρώ από 36,32 δισ. ευρώ.

Σε δωδεκάμηνη βάση, το πλεόνασμα αυξήθηκε στο 2,7% του ΑΕΠ του μπλοκ από 1,5% τους προηγούμενους 12 μήνες, καθώς το πλεόνασμα τόσο των αγαθών όσο και των υπηρεσιών κατέγραψε ισχυρή άνοδο.



Πηγή: skai.gr

