Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υποτονικό το κλίμα στην έναρξη των συναλλαγών

Υποτονικό ήταν το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στην έναρξη των συναλλαγών σήμερα, μία ημέρα μετά τη μείωση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως αναμενόταν ευρέως.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ήταν αμετάβλητος στις 524,62 μονάδες στις 10:23 ώρα Ελλάδας αλλά οδεύει προς κέρδη σε εβδομαδιαία βάση.

Οι μετοχές τεχνολογίας ενισχύθηκαν για τρίτη συνεχή συνεδρίαση με άνοδο 0,2%. Οι μετοχές των εταιριών ακινήτων ήταν αυτές με τις μεγαλύτερες απώλειες, μετά την πτώση κατά 3,2% της μετοχής του γερμανικού ομίλου Vonovia.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

