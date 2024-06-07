Λογαριασμός
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υποτονικό το κλίμα στην έναρξη των συναλλαγών

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ήταν αμετάβλητος στις 524,62 μονάδες στις 10:23 ώρα Ελλάδας 

Υποτονικό ήταν το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στην έναρξη των συναλλαγών σήμερα, μία ημέρα μετά τη μείωση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως αναμενόταν ευρέως.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ήταν αμετάβλητος στις 524,62 μονάδες στις 10:23 ώρα Ελλάδας αλλά οδεύει προς κέρδη σε εβδομαδιαία βάση.

Οι μετοχές τεχνολογίας ενισχύθηκαν για τρίτη συνεχή συνεδρίαση με άνοδο 0,2%. Οι μετοχές των εταιριών ακινήτων ήταν αυτές με τις μεγαλύτερες απώλειες, μετά την πτώση κατά 3,2% της μετοχής του γερμανικού ομίλου Vonovia.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια
