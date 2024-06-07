Μικρές διακυμάνσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Με μικρές μεταβολές κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά τη χθεσινή μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ την οποία είχαν προεξοφλήσει οι αγορές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 1.454,43 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,11 %.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 4,39 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,03%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,02%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Autohellas (+1,22%), της Ελλάκτωρ (+1,01%), της Εθνικής (+0,92%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,84%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (-0,96%), της Coca Cola HBC (-0,81%) και των ΕΛΠΕ (-0,76%).

Ανοδικά κινούνται 26 μετοχές, 11 πτωτικά και 8 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Εκτέρ +4,33% και Ιατρικό +1,94%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: MIG -4,00% και Ξυλεμπορία(κ)-1,46%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

