Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ενόψει της δημοσιοποίησης της έκθεσης για την απασχόληση στις ΗΠΑ, σήμερα Παρασκευή.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 78,84 μονάδων (+0,20%), στις 38.886,17 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 14,78 μονάδων (–0,09%) στις 17.173,12 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή πτώση 1,07 μονάδων (–0,02%) στις 5.352,96 μονάδες.
