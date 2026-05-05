Νέες έκτακτες παρεμβάσεις ύψους 200 εκατ. ευρώ, για την στήριξη των νοικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στις τσέπες τους, ετοιμάζει το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο.

Η ραγδαία αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και άλλα ενεργειακά καύσιμα, αφήνουν έντονο το αποτύπωμά τους στην πραγματική οικονομία και στην καθημερινότητα των πολιτών, σημειώνει η ΕΡΤ.

Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση αξιοποιώντας το αδιάθετο κονδύλι των 200 εκατ. ευρώ δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης στο ντίζελ και για το μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του fuel pass.

Στις 23 Απριλίου, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ είχε πει χαρακτηριστικά ότι «έχουμε κρατήσει 200 εκατ. 'πυρομαχικά' για έκτακτες καταστάσεις».

Σε εκκρεμότητα παραμένει -παρά τις πιέσεις που ασκούνται από την αγορά- η ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας (power pass), ώστε να ανακοπεί η άνοδος των τιμών πριν …καταρρεύσουν τα νοικοκυριά.

Για το συγκεκριμένο μέτρο διατυπώνονται ωστόσο επιφυλάξεις από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, παρά το γεγονός ότι η χρηματοδότηση θα μπορούσε να προέλθει από το Ταμείο Ρύπων.

Πάντως, οι υψηλές πτήσεις στο πετρέλαιο Brent συνεχίζονται, παραμένοντας σταθερά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (Brent futures) ανήλθαν έως τα 114 δολάρια, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα «άγγιξαν» ακόμη και τα 126 δολάρια το βαρέλι.

Και όλο αυτό, όταν οι αναθεωρημένες προς τα κάτω εκτιμήσεις για την πορεία της ανάπτυξης και του πληθωρισμού, όπως αποτυπώνονται στην ετήσια έκθεση προόδου του Μεσοπρόθεσμου Διαρθρωτικού Σχεδίου, βασίζονται στην παραδοχή ότι η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent θα διαμορφωθεί στα 89 δολάρια το βαρέλι φέτος, μια υπόθεση που, με τα σημερινά δεδομένα δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται.

Ανάλογα με την πορεία των εξελίξεων στη διεθνή αγορά πετρελαίου, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συνεχίσει την στήριξη των νοικοκυριών, αξιοποιώντας στο έπακρο τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, πέρα από το «μαξιλάρι» των 200 εκατ. ευρώ, το οποίο επιτρέπει άμεσες παρεμβάσεις, ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών ενέργειας. Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, το κόστος για την επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για τον μήνα Ιούνιο υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατ. ευρώ, ενώ μια δίμηνη παράταση του fuel pass για Ιούνιο και Ιούλιο εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 130 εκατ. ευρώ.

Ύφεση προ των πυλών

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρέθηκαν στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίασης του Eurogroup. Κοινοτικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις της κρίσης θα είναι παρατεταμένες, ακόμη και μετά τη λήξη των εχθροπραξιών στον κόλπο, επηρεάζοντας για μεγάλο διάστημα την παγκόσμια ισορροπία προσφοράς και ζήτησης ενέργειας.

Ήδη καταγράφονται ισχυρές πιέσεις στο μακροοικονομικό περιβάλλον, με επιτάχυνση του πληθωρισμού, επιδείνωση των αναπτυξιακών προοπτικών και αυξημένη αβεβαιότητα για την πορεία της οικονομίας στην ευρωζώνη, ενώ ενισχύονται οι φόβοι ακόμη και για ύφεση, εξέλιξη που θα μπορούσε να επηρεάσει συνολικά τις ευρωπαϊκές οικονομίες, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής.

Πηγή: skai.gr

