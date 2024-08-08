Με πτώση ξεκίνησαν οι ευρωπαϊκές μετοχές τη σημερινή συνεδρίαση, αποτυπώνοντας το κλίμα στις ασιατικές αγορές.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,7% στις 10:10 ώρα Ελλάδας.

Οι μετοχές των εταιριών πρώτων υλών σημείωσαν νωρίτερα τις μεγαλύτερες απώλειες, υποχωρώντας 1,5% καθώς οι τιμές του χαλκού ήταν μειωμένες λόγω των αυξημένων αποθεμάτων και των απαισιόδοξων προοπτικών για την παγκόσμια ανάπτυξη.

Ο τεχνολογικός κλάδος υποχώρησε 1,3%, ακολουθώντας την πτώση των ασιατικών τεχνολογικών μετοχών.

