Πολλοί μύθοι για τη ζωή στη Γερμανία έχουν αρχίσει να καταρρίπτονται τα τελευταία χρόνια κι ένας από αυτούς αφορά την άνετη ζωή των Γερμανών συνταξιούχων.



Σύμφωνα με νέα στοιχεία που έρχονται στο φως μετά από σχετική ερώτηση του κόμματος «Η Αριστερά» στο γερμανικό κοινοβούλιο, 1,3 εκατομμύρια Γερμανών συνταξιούχων (σε σύνολο περίπου 18,6 εκατομμυρίων) εργάζονται συμπληρωματικά προς τη σύνταξη που λαμβάνουν. Πάνω από ένα εκατομμύριο συνταξιούχων εργάζεται μάλιστα σε καθεστώς επίσημα δηλωμένων «minijobs».



Συγκεκριμένα, τα στοιχεία αυτά αφορούν το 2022 και προκύπτουν από τον επίσημο γερμανικό φορέα παροχής συντάξεων, όπως μετέδωσε πρώτος ο δημοσιογραφικός όμιλος Ippen.



Τα δεδομένα αυτά όμως δεν προκαλούν καμία έκπληξη. Όπως επισημαίνουν γερμανικά μέσα, η μέση σύνταξη στη Γερμανία μετά από τη συμπλήρωση τουλάχιστον 35 χρόνων ασφάλισης ανέρχεται σε περίπου 1.400 ευρώ και εξαρτάται ανά περίπτωση από τις αποδοχές, τη διάρκεια επαγγελματικής απασχόλησης και την καταβολή των απαιτούμενων εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία. Στη Γερμανία η ηλικία συνταξιοδότησης είναι τα 65 έτη και για όσους έχουν γεννηθεί από το 1964 και μετά, τα 67.

Πολλοί οι λόγοι εργασίας μετά τη σύνταξη

Πρόσφατη μελέτη του γερμανικού Ινστιτούτου για την Αγορά Εργασίας και την Έρευνα στο Πεδίο της Απασχόλησης (IAB) επιχειρεί να αναλύσει τις αιτίες που ωθούν ολοένα περισσότερους δικαιούχους συντάξεων στη Γερμανία να εργάζονται. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 90% των ερωτηθέντων δηλώνει ως βασικό λόγο τη «χαρά» που προσφέρει η εργασία καθώς και την «επαφή με άλλους ανθρώπους» και λιγότεροι αναφέρουν ως βασικό κίνητρο οικονομικούς παράγοντες.



Ωστόσο, όπως εξηγεί στην εφημερίδα taz η Ζίλκε Άνγκερ, εκ των συγγραφέων της μελέτης, ακόμη κι αν τα χρήματα που προσφέρει ένα συμπληρωματικό εισόδημα δεν μοιάζουν να είναι το βασικό κίνητρο για την εργασία μετά την συνταξιοδότηση, ο κίνδυνος φτώχειας στην τρίτη ηλικία εξαιτίας των χαμηλών συντάξεων παραμένει υπαρκτό πρόβλημα στη Γερμανία.



Όπως επισημαίνει η Άνγκερ, πολλοί συνταξιούχοι στη Γερμανία αναγκάζονται να περνούν τον μήνα με λίγα χρήματα. Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας τέσσερις στους δέκα συνταξιούχους πρέπει να ζήσουν με καθαρό εισόδημα κάτω των 1.250 ευρώ τον μήνα, όταν τα ενοίκια και το κόστος ζωής στη Γερμανία έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.



Από τα σχεδόν 7,5 εκατομμύρια συνταξιούχων, οι οποίοι θεωρούνται πιο ευάλωτοι, τα 5,2 εκατομμύρια είναι γυναίκες. Η Γερμανίδα ειδικός αναφέρει επίσης ότι σύμφωνα με την μελέτη του ΙΑΒ «ένας στους πέντε συνταξιούχους στη Γερμανία που δεν εργάζονται, θα ήθελε να βρει κάποια απασχόληση».

