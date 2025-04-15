Ένας τηλεθεατής του ΣΚΑΪ κατήγγειλε με επιστολή του πως συνεχίζει να πληρώνει ΕΝΦΙΑ για το διατηρητέο του ακίνητο, η αξία του οποίου είναι μικρότερη των 400.000 ευρώ.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος απαντά:

«Τα διατηρητέα δεν ισχύει ότι δεν πληρώνουν ΕΝΦΙΑ. Αυτό που ισχύει βάση νόμου είναι πως απαλλάσσονται τα διατηρητέα κτίρια έως 400.000 ευρώ, από το λεγόμενο συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ, δηλαδή έναν φόρο πάνω στον ΕΝΦΙΑ, τον οποίο εδώ και αρκετά χρόνια τον πλήρωναν τα διατηρητέα κτίρια».

«Τον τελευταίο χρόνο με ετήσιες αποφάσεις του εκάστοτε υπουργού Οικονομικών, απαλλάσσονταν από αυτόν τον συμπληρωματικό φόρο και πριν από λίγους μήνες ήρθαμε και καταργήσαμε μόνιμα αυτή την επιβάρυνση. Είναι σημαντική ελάφρυνση στους ανθρώπους» συνεχίζει, ενώ τονίζει πως:

«Εάν κάποιος που κατέχει ένα διατηρητέο και οποιοδήποτε κτίριο και θέλει να μειώσει περαιτέρω τον ΕΝΦΙΑ, υπάρχει δυνατότητα να ασφαλίσει το ακίνητο, έναντι φυσικών καταστροφών, πλημμύρα, σεισμό, φωτιά και να πάρει περαιτέρω 20%».

Τέλος, ο κ. Τσάπαλος επισημαίνει πως ο ΕΝΦΙΑ έχει μειωθεί κατά 35% τα τελευταία 5,5 χρόνια.

Πηγή: skai.gr

