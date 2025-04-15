Η Nissan μειώνει την παραγωγή του μοντέλου με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στις ΗΠΑ λόγω των δασμών

Η Nissan θα μειώσει την ιαπωνική παραγωγή του κορυφαίου σε πωλήσεις μοντέλου της στις ΗΠΑ, του Rogue SUV, στο διάστημα Μαΐου - Ιουλίου, ανέφερε στο Reuters άτομο με γνώση του θέματος. Ο ιαπωνικός κολοσσός προστίθεται στην αλυσίδα των αυτοκινητοβιομηχανιών που αλλάζουν τα σχέδιά τους ως απάντηση στους νέους δασμούς των ΗΠΑ.

Η απόφαση Τραμπ να επιβάλει δασμούς 25% στα αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στο εξωτερικό έχει ανατρέψει την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα αυτοκινήτων. Η Nissan, η τρίτη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ιαπωνίας, είναι πιο εκτεθειμένη από τους ανταγωνιστές της, καθώς πέρσι περίπου το ένα τέταρτο των πωλήσεών της έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, με πολλά από τα αυτοκίνητα να κατασκευάζονται στην Ιαπωνία ή το Μεξικό.

Η Nissan σχεδιάζει να μειώσει την παραγωγή του Rogue κατά 13.000 οχήματα στο εργοστάσιό της στο Kyushu, διάστημα Μαΐου - Ιουλίου, ανέφερε η ίδια πηγή. Η περικοπή ισούται με πάνω από το ένα πέμπτο των 62.000 Rogues που πωλήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες τους πρώτους τρεις μήνες του 2025.

Οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο του Kyushu, το μεγαλύτερο της Nissan, θα δουλεόυν λιγότερες ώρες από τον Μάιο έως τον Ιούλιο, με την παραγωγή να διακόπτεται μερικές ημέρες, ανέφερε η πηγή. Το εργοστάσιο θα συνεχίσει να λειτουργεί σε δύο βάρδιες την ημέρα, πρόσθεσε το άτομο. Η αυτοκινητοβιομηχανία θα επανεκτιμήσει την κατάσταση παραγωγής σε μεταγενέστερη ημερομηνία, ανάλογα με τις προοπτικές για τους δασμούς, είπε το άτομο.

Η Nissan ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι επανεξετάζει τις λειτουργίες της παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας, για να εντοπίσει τις βέλτιστες λύσεις για αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα. Ανέφερε ότι δεσμεύτηκε να προσαρμοστεί στις αλλαγές της αγοράς, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στο εργατικό δυναμικό και τις παραγωγικές δυνατότητες.

Το Rogue ήταν το μοντέλο της Nissan με τις περισσότερες πωλήσεις στις ΗΠΑ πέρυσι, με σχεδόν 246.000 οχήματα, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το ένα τέταρτο των συνολικών πωλήσεων οχημάτων της αυτοκινητοβιομηχανίας στις ΗΠΑ. Η Nissan κατασκευάζει επίσης μοντέλα Rogue στη Σμύρνη του Τενεσί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.