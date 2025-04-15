Μέσα στον Μάιο πρόκειται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων από χιλιάδες φορολογούμενους, οι οποίοι εισέπραξαν την περασμένη χρονιά αναδρομικά ποσά από μισθούς, συντάξεις, αγροτικές ενισχύσεις και αποζημιώσεις μετά από δικαστικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα ποσά των αναδρομικών και τα έτη που αυτά αφορούν, αναφέρονται στο Taxis και συγκεκριμένα στο πεδίο δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Για να δουν τις …λεπτομέρειες οι υπόχρεοι επιλέγουν «Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών-προεκκαθάρισης φόρου Υπόχρεου». Όταν ανοίξει η εφαρμογή, επιλέγουν Τροποποιητική Δήλωση και Δήλωση Αναδρομικών Ε1 και αφού εμφανιστούν οι κωδικοί συμπληρωμένοι με τα ποσά υποβάλουν οριστικά τη δήλωση.

Ο φόρος για τα αναδρομικά εισοδήματα θα υπολογιστεί με τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που ίσχυαν τα έτη στα οποία ανάγονται τα αναδρομικά. Θα προηγηθεί η αφαίρεση του φόρου που παρακρατήθηκε (αν παρακρατήθηκε) με συντελεστή 20% κατά την πληρωμή των αναδρομικών.

Ο επιπλέον φόρος που θα προκύψει με βάση την τροποποιητική δήλωση θα πρέπει να πληρωθεί εφάπαξ μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2026 ενώ ειδικά οι συνταξιούχοι μπορούν μετά από αίτηση στην ΑΑΔΕ να αποπληρώσουν το φόρο σε 2 έως 48 έντοκες μηνιαίες δόσεις εντάσσοντας την οφειλή στην πάγια ρύθμιση.

Για τη φορολόγηση των αναδρομικών οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Κάθε είδους αποδοχές, συντάξεις, πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν αναδρομικά μέσα στο 2024 σε μισθωτούς και συνταξιούχους βάσει νόμου, απόφασης δικαστηρίου ή συλλογικής σύμβασης καθώς και οι περιπτώσεις που χορηγούνται καθυστερημένα είτε συντάξεις είτε αναδρομικά από ασφαλιστικούς οργανισμούς, φορολογούνται στα έτη που ανάγονται, καθόσον χρόνος απόκτησης των αναδρομικών αυτών αποδοχών θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απόκτησε δικαίωμα είσπραξης και θα δηλωθούν με συμπληρωματική – τροποποιητική δήλωση στον χρόνο που αφορούν. Αυτό σημαίνει για παράδειγμα ότι για αναδρομικά ποσά συντάξεων που αφορούν το έτος 2022 οι φορολογούμενοι θα πρέπει να επιλέξουν ως έτος υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης το έτος 2023.

Στη δήλωση αναδρομικών τα ποσά προ-συμπληρώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς και δεν υπάρχει η δυνατότητα οι φορολογούμενοι να συμπληρώσουν ή να τροποποιήσουν κάποιον άλλο κωδικό. Όσοι θέλουν να τροποποιήσουν άλλα στοιχεία της δήλωσης θα πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστή τροποποιητική φορολογική δήλωση.

Με συμπληρωματική δήλωση στον χρόνο που αφορούν θα δηλωθούν και οι ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που καταβλήθηκαν μέσα στο 2024 και υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο ή προκύπτει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο το έτος στο οποίο ανάγονται (όπως βεβαίωση από πιστοποιημένο λογιστή – φοροτεχνικό βάσει αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.) του ασφαλιστικού φορέα, κ.λπ. ή παλαιότερες βεβαιώσεις αποδοχών από τις οποίες προκύπτει το ύψος των αποδοχών που είχαν καταστεί ανείσπρακτες, δικαστική απόφαση, κ.α.). Για τις αποδοχές αυτές για τις οποίες ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών αποδόθηκε ή όφειλε να είχε αποδοθεί σε προγενέστερο φορολογικό έτος υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις στην αρμόδια για την παραλαβή τους υπηρεσία για τα έτη που οι αποδοχές αυτές ανάγονται.

Οι εμπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις δεν επιβαρύνονται με πρόστιμα και τόκους ενώ δεν επιβάλλονται πρόστιμα και σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης εφόσον το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση είναι έως 100 ευρώ. Επίσης εμπρόθεσμες θεωρούνται οι τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, όχι λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου των εισοδημάτων αλλά εξαιτίας εκπρόθεσμης αποστολής αρχικού ή τροποποιητικού ηλεκτρονικού αρχείου στην ΑΑΔΕ, μηνιαίου ή ετήσιου, από τον εργοδότη/αρμόδιο φορέα που έχει την υποχρέωση, όπως και σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμης έκδοσης, διόρθωσης και χορήγησης βεβαίωσης από υπόχρεο φορέα, όταν αυτή είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση και την υποβολή δήλωσης, θεωρούνται εμπρόθεσμες εφόσον υποβάλλονται εντός του φορολογικού έτους που εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις από τον φορέα.

Πηγή: skai.gr

