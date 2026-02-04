Στο 2,8% από 2,9% τον Δεκέμβριο, υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 1,7% τον Ιανουάριο του 2026, από 2,0% τον Δεκέμβριο.

Εξετάζοντας τα κύρια συστατικά του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν το υψηλότερο ετήσιο ποσοστό τον Ιανουάριο (3,2%, σε σύγκριση με 3,4% τον Δεκέμβριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,7%, σε σύγκριση με 2,5% τον Δεκέμβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,4%, σε σύγκριση με 0,3% τον Δεκέμβριο) και την ενέργεια (-4,1%, σε σύγκριση με -1,9% τον Δεκέμβριο).

Πηγή: skai.gr

