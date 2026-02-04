Επιβράδυνση για δεύτερο συνεχόμενο μήνα κατέγραψε η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη τον Ιανουάριο, καθώς η ζήτηση σχεδόν «πάγωσε» και οι προσλήψεις σταμάτησαν, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του σύνθετου δείκτη υπευθύνων προμηθειών.

Ειδικότερα, ο σύνθετος δείκτης PMI της HCOB, που καταρτίζει η S&P Global, υποχώρησε τον Ιανουάριο στις 51,3 μονάδες από 51,5 τον Δεκέμβριο, αγγίζοντας το χαμηλό τετραμήνου και χαμηλότερα της προκαταρκτικής εκτίμησης των 51,5 μονάδων.

Τιμές πάνω από τις 50,0 μονάδες υποδηλώνουν αύξηση της δραστηριότητας, ενώ κάτω από αυτό το επίπεδο δείχνουν συρρίκνωση.

«Η πορεία της ανάπτυξης μπορεί να χαρακτηριστεί αξιοπρεπής, αλλά η κατάσταση εξακολουθεί να μην είναι καλή. Οι εταιρείες σχεδόν δεν προσέλαβαν νέο προσωπικό τον Ιανουάριο», δήλωσε ο Σάιρους ντε λα Ρούμπια, επικεφαλής οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank.

«Το γεγονός ότι οι νέες παραγγελίες μόλις που αυξήθηκαν δείχνει επίσης ότι η ανάκαμψη σε αυτόν τον κλάδο παραμένει εύθραυστη», πρόσθεσε.

Η επιβράδυνση της συνολικής ανάπτυξης προήλθε από τον κλάδο των υπηρεσιών, όπου η δραστηριότητα αυξήθηκε με τον πιο αδύναμο ρυθμό από τον Σεπτέμβριο, αντισταθμίζοντας μια νέα αύξηση της παραγωγής στη μεταποίηση.

Ο δείκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας στις υπηρεσίες υποχώρησε στις 51,6 μονάδες από 52,4 τον Δεκέμβριο.

Οι νέες επιχειρηματικές εισροές σε όλη την Ευρωζώνη αυξήθηκαν οριακά σε σχέση με τον Δεκέμβριο, καταδεικνύοντας ότι η στήριξη από τις εγχώριες αγορές εξασθενεί, παρότι η μείωση της εξαγωγικής ζήτησης ήταν πιο ήπια.

Η απασχόληση ουσιαστικά έμεινε στάσιμη, καθώς οι περικοπές θέσεων εργασίας στα εργοστάσια αντιστάθμισαν τις ήπιες προσλήψεις στις υπηρεσίες.



