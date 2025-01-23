Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Πάνω από 815.000 περισσότερες καταγεγραμμένες υπερωρίες το 2024

Σημαντική αύξηση στις καταγεγραμμένες υπερωρίες σημειώνει η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας στους κλάδους που εφαρμόζεται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, οι υπερωρίες στους κλάδους εφαρμογής της αυξήθηκαν αθροιστικά κατά 815.509 σε σχέση με τα έτη πριν την εφαρμογή του μέτρου.

Ενδεικτικά, οι καταγεγραμμένες υπερωρίες αυξήθηκαν:

⁠Στα σούπερ μάρκετ κατά 60% (216.731 ώρες το 2024, έναντι 135.466 το 2021).

⁠Στις τράπεζες κατά 38,3% (82.236 ώρες το 2024, έναντι 59.470 το 2021).

Στις εταιρείες security κατά 27,8% (454.547 ώρες το 2024, έναντι 355.584 ώρες το 2022).

Στη βιομηχανία κατά 34,3% (2.019.082 ώρες το 2024, έναντι 1.503.813 το 2023).

Στο λιανεμπόριο 28,1% (474.999 ώρες το 2024, έναντι 370.883 το 2023).

Την σημασία της εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας για την αντιμετώπιση της υποδηλωμένης και της αδήλωτης εργασίας υπογράμμισε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.



«Η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων αποτελεί κύριο μέλημά μας, και η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποδεικνύεται ένα αποτελεσματικό και συνεπώς πολύτιμο εργαλείο για αυτό τον σκοπό. Με την εφαρμογή της, καταγράφεται ο πραγματικός χρόνος απασχόλησης και οι εργαζόμενοι αμείβονται για αυτόν, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην καταπολέμηση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας. Προστατεύουμε τους εργαζόμενους αλλά και τις επιχειρήσεις, θωρακίζοντας τον υγιή ανταγωνισμό.».

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας εφαρμόζεται πιλοτικά στον τουρισμό και την εστίαση, ενώ η καθολική της εφαρμογή στους κλάδους αυτούς θα εκκινήσει την 1η Μαρτίου του 2025. Μετά την εφαρμογή και στους δύο αυτούς κλάδους, θα προστατεύονται από την ψηφιακή κάρτα εργασίας συνολικά περίπου 1.500.000 εργαζόμενοι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.