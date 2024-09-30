ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε Αναλυτές: Έχουμε ενισχύει με επιπλέον 1 δισ. ευρώ το αποτύπωμά μας στις υποδομές το τελευταίο τρίμηνο

«Η στρατηγική μας να καταστούμε ένας εκ των κορυφαίων παιχτών στις υποδομές στην Ευρώπη, προχωρά σύμφωνα με τον σχεδιασμό μας και παράγει ήδη απτά αποτελέσματα». Mε αυτά τα λόγια ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, άνοιξε την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές την περασμένη Παρασκευή, με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το α' εξάμηνο του έτους.

Ο κ. Γιώργος Περιστέρης αποκάλυψε χαρακτηριστικά ότι τους τελευταίους 2-3 μήνες η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει ενισχύσει μέσω διαγωνισμών το αποτύπωμά της στις υποδομές κατά 1 δισ. ευρώ, σε τομείς πέραν των παραδοσιακών υποδομών μεταφορών, όπου ο Όμιλος έχει καταστεί πρωταγωνιστής (Αττική Οδός, Εγνατία Οδός, Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης κλπ).

Σημείωσε, μάλιστα, πως η συνεισφορά του κλάδου των Παραχωρήσεων στις οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου θα αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες περιόδους με την εμπορική λειτουργία διαφόρων έργων. «Αυτό θα ξεκινήσει ήδη από το τελευταίο μέρος του έτους με την έναρξη της παραχώρησης της Αττικής Οδού, ακολουθούμενη από την έναρξη εμπορικής λειτουργίας της Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής με Φυσικό Αέριο στην Κομοτηνή και την έναρξη της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού εντός του 2025, με επόμενα milestones την περίοδο 2026-27 το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι και το 2028 το Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα στο Ελληνικό» ανέφερε ο κ. Περιστέρης.

«Για τον κατασκευαστικό μας τομέα, αναμένουμε να διατηρήσουμε μια υγιή και ισχυρή κερδοφορία, δεδομένου του μείγματος των υπό εκτέλεση έργων μας» είπε ο κ. Περιστέρης, προσθέτοντας «όσον αφορά στη συμβατική/θερμική ενέργεια με βάση αυτά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην αγορά, αναμένουμε βελτιωμένες επιδόσεις για το δεύτερο εξάμηνο του έτους».

Ισχυρά επίπεδα κερδοφορίας

Υπενθυμίζεται ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενίσχυσε τα ισχυρά επίπεδα κερδοφορίας, σε συνέχεια της περαιτέρω ωρίμανσης των επενδύσεων στους τομείς των παραχωρήσεων και των ΑΠΕ και της υγειούς κερδοφορίας του κατασκευαστικού τομέα. Πιο συγκεκριμένα, ο κλάδος των παραχωρήσεων σημείωσε αύξηση εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας σε συνέχεια κυρίως των αυξημένων διελεύσεων σε Νέα Οδό και Κεντρική Οδό. Ο τομέας των κατασκευών διατήρησε τα υγιή επίπεδα κερδοφορίας του - παρά τα χαμηλότερα έσοδα λόγω του χρονισμού στην εκτέλεση των έργων - ενώ το ανεκτέλεστο διαμορφώθηκε σε € 5,0 δισ. Στον τομέα της συμβατικής ενέργειας, η ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατέγραψε υψηλότερους όγκους πώλησης κατά 45,6% έναντι του A’ Εξαμήνου του 2023, σε συνέχεια της αύξησης του μεριδίου αγοράς που επετεύχθη κατά τη διάρκεια του 2023 και στις αρχές του 2024 και πλέον ανέρχεται σε 10,9% για τον Ιούνιο του 2024. Σε επίπεδο παραγωγής, η ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο αυξήθηκε κατά 16,6% στο Α’ Εξάμηνο του 2024.

Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την πώληση της συμμετοχής του Ομίλου στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, τα ταμειακά διαθέσιμα (€ 1,1 δισ. την 30.06.2024) θα αυξηθούν κατά € 864 εκατ., ενισχύοντας σημαντικά την επενδυτική ισχύ του Ομίλου, ενώ παράλληλα θα αφαιρεθούν από τον ενοποιημένο ισολογισμό του Ομίλου δανειακές υποχρεώσεις σχετιζόμενες με την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ύψους € 1,1 δισ..

