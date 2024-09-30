Τιμή-στόχο στα 26 ευρώ θέτει η Euroxx για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε αναφορά της, στην οποία διατηρεί τη σύσταση overweight. Πρόκειται για άνοδο της τιμής-στόχου κατά περίπου 48%, συγκριτικά με τα τρέχοντα επίπεδα.

Η Euroxx υπογραμμίζει στην αναφορά της, ότι η χρηματιστηριακή προχώρησε σε επικαιροποίηση στο μοντέλο της στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για να συμπεριλάβει την ενοποίηση της Αττικής Οδού. Ταυτόχρονα, δίνει σύσταση υπεραπόδοση (overweight).

Όπως επισημαίνει η χρηματιστηριακή, διατηρεί θετική στάση απέναντι στη μετοχή λόγω του ελκυστικού χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων και δύναμης πυρός ύψους 2 δισ. ευρώ για νέες ετκαιρίες.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της Euroxx, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι ένα από τις καλύτερες μετοχές στην Ελλάδα για να εκμεταλλευτεί κανείς την ανάπτυξη σε έργα υποδομής.

Προς το παρόν, η μετοχή διαπραγματεύεται με περίπου 8,3x στον δείκτη EV/EBITDA το 2028, μετά την πλήρη ενοποίηση των EBITDA των μεγάλων έργων που αναλήφθηκαν τη διετία 2024-2025.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.